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影／跳車後車道徘徊！毛豬北橫公路脫逃 運豬車主納悶：怎少了一頭

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
一頭毛豬深夜在苗栗北橫公路三灣路段「跳車」逃脫，員警趕往現場處理，並通知運豬車主將牠領回。圖／頭份警分局提供
一頭毛豬深夜在苗栗北橫公路三灣路段「跳車」逃脫，員警趕往現場處理，並通知運豬車主將牠領回。圖／頭份警分局提供

35歲王姓養業者前天深夜從新竹載運毛豬前往苗栗肉品市場賣豬，不料行經苗栗三灣「北橫公路」時，車上一頭毛豬「跳車」脫逃，王姓業者到肉品市場清點才發現少了一頭豬，經警方通知後，趕緊回頭將牠載走，化解一場可能發生的意外事故。

頭份警分局指出，4月25日深夜11點多接獲報案，三灣鄉124丙線道路（苗栗北橫）8公里處有頭豬在車道上徘徊，影響往來車輛交通安全，路過的車輛駕駛也紛紛閃避；三灣分駐所長吳佳龍、警員李育庭立即趕往處理，看見現場有頭豬在車道徘徊、穿梭，員警立即在現場戒護，以防牠被路過車輛驚嚇後再次奔逃，危及交通安全，警方並透過路口監視畫面查出運豬車。

王姓業者從新竹峨眉一路將運豬車開到後龍鎮苗栗肉品市場，清點才發現少了一頭，正納悶時接到員警通知，才得知這頭毛豬早在數十公里外就已跳車脫逃，趕緊回頭將毛豬載離。

頭份警分局長林育旺嘉許員警的處理表現，也藉這次活豬逃脫意外提醒民眾，車輛載運物品行駛，務必要嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落等情況發生，危及交通安全。

一頭毛豬深夜在苗栗北橫公路三灣路段「跳車」逃脫，員警趕往現場處理，並通知運豬車主將牠領回。圖／頭份警分局提供
一頭毛豬深夜在苗栗北橫公路三灣路段「跳車」逃脫，員警趕往現場處理，並通知運豬車主將牠領回。圖／頭份警分局提供
一頭毛豬深夜在苗栗北橫公路三灣路段「跳車」逃脫，員警趕往現場處理，並通知運豬車主將牠領回。圖／頭份警分局提供
一頭毛豬深夜在苗栗北橫公路三灣路段「跳車」逃脫，員警趕往現場處理，並通知運豬車主將牠領回。圖／頭份警分局提供

北橫 新竹 車道

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