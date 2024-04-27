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楊梅交流道下台1線「汽機車交織」 地方盼增設機車專用道

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園楊梅交流道北上方向，為避免車流回堵，外側車道供汽車不受紅綠燈影響，可直接上匝道，不過匝道位在台1線，車流量大地方認為汽機車交織易危險，希望能增設機車專用車道保障機車族權益。記者翁唯真／攝影
桃園楊梅交流道北上方向，為避免車流回堵，外側車道供汽車不受紅綠燈影響，可直接上匝道，不過匝道位在台1線，車流量大地方認為汽機車交織易危險，希望能增設機車專用車道保障機車族權益。記者翁唯真／攝影

桃園楊梅交流道北上方向，為避免車流回堵，外側車道供汽車不受紅綠燈影響，可直接上匝道，不過匝道位在台1線，車流量大地方認為汽機車交織易危險，希望能增設機車專用車道保障機車族權益。公路總局表示，先前初步有討論設置專用機車道及其他方案，但仍需在5月中旬會勘確認方案及細節。

楊梅交流道是許多地方南來北往的重要樞紐，先前調整讓北上至高速公路車輛於最外側車道，可不受紅綠燈號誌限制，直接上國道，避免尖峰時間車流回度造成交通混亂。

楊梅交流道周邊雙向環東路至三民路的台1線，近3年A2事故20件、A3事故35件。

立委涂權吉接獲陳情，汽車問題解決了，不過機車族就受到影響，現行3線道路，外側改專用道使直行的汽機車需要併行，由於大小通勤車輛眾多，時常發生交叉混流，機車族也容易被逼到車與車中間，險象環生，之前就不斷收到地方反映。

涂權吉先前邀交通部高公局、公路總局及桃園市交通局一同討論，希望透過調整路寬標線的方式，並參考中壢交流道作法，在瓶頸路段畫設機車優先道，讓大小車分流直行。也希望除了機車專用道，原先的中線車道能維持汽機車併行，讓機車族有更安全車道及選擇。

因台1線權責隸屬於公路總局，公總說，先前有跟委員初步討論過後，增設機車專用道是方案之一，現行路幅寬度約12公尺多，將研議是否退縮一些高速高路匝道下綠帶，仍需會勘了解實際現場狀況，會不會影響安全，及獲公速公路局同意提供土地，若5月中會勘確認，會再交由廠商設計。

國道 桃園 機車族 紅綠燈 車道

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