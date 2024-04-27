快訊

日本腸胃藥「正露丸」檢測報告造假30年！製藥商遭勒令停產

近日大地震都發生在半夜？ 氣象署喊「巧合」：不排除恐觸發這件事

統神遭神罰+2！這2個YouTube頻道也消失 生活類影片沒了「統粉最黑暗的一天」

桃捷運綠線高架深夜合龍 張善政察看和關注工程抗震

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園捷運綠線深夜完成高架最後一段合龍。記者鄭國樑／攝影
桃園捷運綠線深夜完成高架最後一段合龍。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政昨天深夜近12點，前往大園區了解捷運綠線高架段合龍吊裝，並表示拚2026年完成藝文展演中心G11站至坑口G32站先通車目標，北段高架段完成最後一單元橋樑吊裝，就達成全線合龍，後續將鋪設軌道工程及機電系統設備作業，地下段也持續積極施工中，相信在見證此重要里程碑後，後續施工會愈順利。

張善政感謝施工團隊辛勞趕工，指出高架段橋樑合龍吊裝作業工程浩大，須配交通管制，團隊在深夜完成關鍵合龍作業，使橋樑在今日清晨交通繁忙前就定位。張善政提到近日地震頻傳，視察時一再和施工團隊確認橋樑合龍穩固程度，並透過精準作業及檢驗，確保地震發生時橋樑不會產生側向位移。

張善政在捷工局長劉慶豐陪同下，察看捷運綠線高架段橋樑合龍吊裝作業，並贈施工團隊慰勞金感謝他們的辛勞，同時在高架段橋樑上簽名，祈求合龍作業順利圓滿，期盼2026年藝文展演中心G11站至坑口G32站能順利通車。

捷工局指出，捷運綠線GC01標高架段工程目前進度達77%，分為高架南段與北段，高架段南段位於八德區，設有G01及G02兩站，計 2.43公里，橋梁段已於去年9月合龍；北段位於蘆竹及大園區，設有5站G13、 G13a、 G14、 G31、 G32站等，計7.43公里，昨天深夜順利合龍，5車站結構工程已完成96%，陸續進入裝修階段，而後續機電系統作業除了設備測試，首列車也預計於今年底抵台後安排各項測試，2025年動態測試。

張善政也錄下捷運綠線高架合龍。記者鄭國樑／攝影
張善政也錄下捷運綠線高架合龍。記者鄭國樑／攝影
張善政到場察看捷運綠線高架最後一段合龍工程，也為工程團隊打氣。記者鄭國樑／攝影
張善政到場察看捷運綠線高架最後一段合龍工程，也為工程團隊打氣。記者鄭國樑／攝影

團隊 張善政 捷運

延伸閱讀

桃捷模範員工風險控管、增加營收表現出色 市長頒獎

桃八德埤塘公園跨單位合作優化管理 張善政：值得借鏡

南崁五福宮玄壇元帥聖誕慶典 張善政上香賀壽力推識詐

停電政治學 綠側翼酸張善政 桃市府一句話扣殺：有綠營政治人物附和？

相關新聞

桃捷運綠線高架深夜合龍 張善政察看和關注工程抗震

桃園市長張善政昨天深夜近12點，前往大園區了解捷運綠線高架段合龍吊裝，並表示拚2026年完成藝文展演中心G11站至坑口G...

桃猿主場循環杯 去年1.1萬個未還

桃園市環保局與中職樂天桃猿合作推廣永續減塑，主場販售的飲品皆使用環保局無償借出的循環杯，但因杯子印有球隊LOGO，具收藏...

八德違停亂象 地方盼新停車場啟用

桃園市八德擴大重劃區興仁夜市遊客眾多，每周二、五、六、日營業時，周邊停車一位難求，違停屢見不鮮，停車場排隊車輛也回堵到一...

竹縣推科三 交通路網建設成重點

新竹縣政府推動科三計畫近日傳好消息，縣長楊文科昨赴新竹縣議會施政報告，指地方與中央已達成初步共識，縣府也依國土署專案小組...

苗特啦啦隊 奪世界賽特奧組金牌

國立苗栗特殊教育學校啦啦隊赴美參加2024年ICU世界啦啦隊錦標賽，昨天凌晨傳回奪冠喜訊。校方表示，代表隊連續4年參賽，...

竹市數位實驗高中籌備處揭牌

新竹市政府推動數位學習，計畫成立「數位實驗高中」，該校籌備處昨天揭牌，市府喊出課程除了普通高中的教學內容，也會有優質大學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。