桃捷運綠線高架深夜合龍 張善政察看和關注工程抗震
桃園市長張善政昨天深夜近12點，前往大園區了解捷運綠線高架段合龍吊裝，並表示拚2026年完成藝文展演中心G11站至坑口G32站先通車目標，北段高架段完成最後一單元橋樑吊裝，就達成全線合龍，後續將鋪設軌道工程及機電系統設備作業，地下段也持續積極施工中，相信在見證此重要里程碑後，後續施工會愈順利。
張善政感謝施工團隊辛勞趕工，指出高架段橋樑合龍吊裝作業工程浩大，須配交通管制，團隊在深夜完成關鍵合龍作業，使橋樑在今日清晨交通繁忙前就定位。張善政提到近日地震頻傳，視察時一再和施工團隊確認橋樑合龍穩固程度，並透過精準作業及檢驗，確保地震發生時橋樑不會產生側向位移。
張善政在捷工局長劉慶豐陪同下，察看捷運綠線高架段橋樑合龍吊裝作業，並贈施工團隊慰勞金感謝他們的辛勞，同時在高架段橋樑上簽名，祈求合龍作業順利圓滿，期盼2026年藝文展演中心G11站至坑口G32站能順利通車。
捷工局指出，捷運綠線GC01標高架段工程目前進度達77%，分為高架南段與北段，高架段南段位於八德區，設有G01及G02兩站，計 2.43公里，橋梁段已於去年9月合龍；北段位於蘆竹及大園區，設有5站G13、 G13a、 G14、 G31、 G32站等，計7.43公里，昨天深夜順利合龍，5車站結構工程已完成96%，陸續進入裝修階段，而後續機電系統作業除了設備測試，首列車也預計於今年底抵台後安排各項測試，2025年動態測試。
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