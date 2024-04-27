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竹市數位實驗高中籌備處揭牌

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
新竹市籌備數位實驗高中，預計明年招收第一屆新生。圖／新竹市政府提供
新竹市籌備數位實驗高中，預計明年招收第一屆新生。圖／新竹市政府提供

新竹市政府推動數位學習，計畫成立「數位實驗高中」，該校籌備處昨天揭牌，市府喊出課程除了普通高中的教學內容，也會有優質大學、國際學校提供的數位資源，讓學生依據自己能力及興趣選修，雖然計畫尚未送教育部審查，但如果一切順利，預計明年9月開學。

新竹市教育處長陳木金表示，數位實驗高中的課程將採OMO（Online Merge Offline）的主動學習精神，實體課程將以重點解說、學習迷思解惑為主，增進學生學術基礎力，專題製作以學習輔導為主，培養學生的團隊合作力與創造力。目前確定實體課程會在虎林國中授課，詳細計畫由籌備處撰寫，市府核定後再報教育部。

市長高虹安表示，新竹市是一座匯集頂尖大學、工研院和科技園區的城市，同時擁有悠久豐厚的人文底蘊，有優良的學風跟優秀的學子，市府善用數位優勢，結合各界資源，提供高中生多元選修或加深學習的數位課程，並建立彼此互動合作的機制，打造「整座城市都是我的教室」，翻轉傳統學習。感謝所有幕後推手，讓竹市數位教育能逐步前進。

教育部 新竹 高虹安

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