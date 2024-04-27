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苗特啦啦隊 奪世界賽特奧組金牌
國立苗栗特殊教育學校啦啦隊赴美參加2024年ICU世界啦啦隊錦標賽，昨天凌晨傳回奪冠喜訊。校方表示，代表隊連續4年參賽，雖然學生「學得慢，忘得快」，但在大家不斷努力訓練，持續累積實力，去年獲得銀牌，今年更上一層樓，拿到特奧組金牌，消息傳回學校，所有人熱淚盈眶。
苗栗特殊教育學校高職部與國中部男女混齡啦啦隊共20名選手，由縣長鍾東錦授旗後，校長周敦懿21日帶隊出發遠赴美國佛羅里達州奧蘭多，參加24至26日的世界啦啦隊錦標賽，在台灣時間4月25日深夜11時許進行特奧組決賽，昨天凌晨傳回捷報，特教啦啦隊不僅在國際舞台圓夢，也為苗栗和台灣爭光。
校長周敦懿表示，儘管賽前幾天不敵時差考驗和飲食文化差異，孩子們仍努力克服困難、調整身體的不適，在不熟悉的體操墊及草地上一次又一次練習。開幕式現場，苗特的孩子也展現最好的國際禮儀，拿出早早準備好的禮物，和美國、日本及瑞典等國家交換禮物，展現台灣濃濃的人情味。
校方表示，其實只要給這些學生一個機會，他們可跟一般人一樣，從2020年開始，學校就秉持讓孩子們走出去的初心，遠赴美國參賽，這群小小慢飛國手的背後，有著一群默默支持、不厭其煩教導的教練團。去年孩子努力發揮獲得銀牌，讓世界看見台灣特教的成果，今年奪金的表現，在國際舞台上又一次讓世界看見台灣，非常感謝各方支持與鼓勵。
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