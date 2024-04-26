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竹市香山風雨球場5月開工 客委會挹注促多元交流

中央社／ 新竹市26日電

新竹市香山綜合運動場新建風雨球場工程，客委會給予補助，工程將於5月開工，客委會副主委范佐銘今天視察時指出，工程將設置體育兼具客家文化的多功能空間，促多元交流。

香山綜合運動場新建風雨球場將於5月開工，范佐銘與新竹市長高虹安今天前往香山綜合運動場視察。范佐銘接受媒體訪問表示，客委會支持地方客家文化延續發展。

他指出，這次挹注資源辦理香山綜合運動場風雨球場，工程將設置體育兼具客家文化的多功能空間，盼能深化客家教育，同時提供良好的運動空間讓市民使用。

高虹安接受媒體聯訪表示，感謝客委會支持，工程將以兼具運動休閒及客家文化傳承方向進行，完工後將提供竹市香山區民眾運動、休憩與集會交流的多元活動場域，力拚民國114年1月底完工。

新竹市政府指出，香山綜合運動場新建風雨球場工程，客委會核定補助新台幣7632萬8360元，風雨球場完工後，不只是客家文化歷史的記憶據點，更是強健體魄讓在地情感交流的運動場域。

客家委員會新聞資料表示，竹市府於109年向客委會申請此工程補助，經核定補助將進行設置風雨棚架、籃球場、槌球場、親子廣場等景觀鋪面改善，未來將為民眾提供不受天候影響的風雨球場。

客委會表示，此工程若完工，香山綜合運動場不僅只有體育場的功能，也增加一般民眾休憩使用空間，能調和香山工業區景觀及定位。

客委會 客家文化 運動

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