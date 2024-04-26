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泰雅族口述傳統保存者楊忠義告別式 苗縣頒褒揚狀

中央社／ 苗栗縣26日電

苗栗縣雅族北勢群Gaga口述傳統保存者楊忠義16日辭世，家屬今天舉辦告別式，文化部及苗栗縣政府分別頒發旌揚狀、褒揚狀，表彰長期致力傳承泰雅傳統文化的貢獻。

苗栗縣政府文化觀光局表示，楊忠義於1952年出生，2019年經縣府公告認定為無形文化資產「泰雅族北勢群 Gaga口述傳統」保存者，去年8月發生車禍致重傷，不幸於4月16日辭世。

文觀局指出，泰雅族北勢群的口述傳統，是由部落擅長言說的長老進行說唱，以輪流方式，依序唱出自己部落的遷徙歷史故事，也會針對不同情境來吟唱主題，保有傳統性與文化意義，同時具族群語言智慧，呈現吟唱美學。

楊忠義告別式今天在泰安鄉象鼻村舉行，文化部文資局主秘張祐創到場頒發旌揚狀，苗栗縣政府文化觀光局副局長徐建男、原住民族及族群發展處長盧曉玲也代表縣長鍾東錦頒發褒揚狀，表彰楊忠義長期對泰雅族口述傳統文化致力推廣傳承的貢獻。

文觀局長林彥甫說，楊忠義曾為泰安鄉永安部落頭目，擔任過族語教師，參與公所協助建置部落傳統領域及土地建置相關計畫，從泰安鄉梅園國小退休後擔任泰雅族部落文化工作者，辦理多場部落文化地方推廣活動，致力原住民文史傳承，代表著泰雅文化的一部活歷史，文觀局將全力協助家屬申請中央相關補助。

泰雅族 苗栗縣 觀光局

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