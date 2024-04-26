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龍年出現國中新生入學潮 苗栗滿額學校採取總量管制

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣頭份國中遷校市區中央路後，因地理位置條件佳，且升學有表現，近年來每年入學新生都爆滿。聯合報資料照片
苗栗縣頭份國中遷校市區中央路後，因地理位置條件佳，且升學有表現，近年來每年入學新生都爆滿。聯合報資料照片

苗栗縣國中一年級新生最近已完成報到作業，近年來都有滿額困擾的頭份國中、照南國中，以總量管制方式提前作業，將超額學生轉介到鄰近學校，受龍年及頭份、竹南人口增加趨勢影響，全縣國中生下學年爆增21班，總數增加700多人。

國內因少子化，許多學校都出現學生逐年遞減情況，但竹南、頭份近年發展迅速，人口成長，尤其頭份國中十多年前從市郊工業區旁遷到市區中央路精華路段，成為新興的「明星國中」，近年入學新生數都面臨「要300來500」的壓力，竹南鎮照南國中也因為學生會考成績佳，吸引家長讓孩子前往就讀，每年也都出現超額現象。

縣府教育處指出，今年國一新生報到已在4月22日完成，其中照南國中國一新生核定17班，比去年增加1班，共可招收510人；頭份國中也增加1班，共核定11班，可收330名國一新生，受龍年等因素影響，全縣國中生從去年139班增為160班，增加735名學生數。

教育處表示，頭份國中超額新生大多轉介到鄰近的建國國中，建國下學生預估將增加7班國一新生，另外照南國中超額學生轉介到竹南國中，竹南國中也預估將增加5班國一新生。新生超額的問題，往年都採取「額滿比序機制」，依設籍時間、弱勢與否等條件決定入學優先順序，縣府現已改採總量管制，提前公告各校招收人數，讓家長、學生預知能否順利入學，有較充分時間選擇就讀轉介學校或進入私校。

此外，頭份國中獲中央補助增建專科教室大樓共20間教室，預計今年9月可完工，明年可提高新生入學人數，盼紓緩近年學生超額的困擾。

國中生 教室 龍年

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