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天降甘霖！供水竹科寶二水庫蓄水量 回升千萬立方公尺

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
寶二水庫日前一度跌破千萬立方公尺蓄水，因近日降水持續，讓水庫水位持續穩定上升。圖／北水分署提供
寶二水庫日前一度跌破千萬立方公尺蓄水，因近日降水持續，讓水庫水位持續穩定上升。圖／北水分署提供

供應竹科重要供水來源的寶山及寶二水庫受惠於近日降雨，水庫蓄水量已回升到千萬立方公尺以上，昨天單日就進帳71.5萬立方公尺，足以供應竹科近5天用水量，水利署北水分署樂觀預估降水持續，可穩定用水供應。

水利署北水分署表示，這波降水從23日以來，已經在寶山及寶二水庫上游集水區，帶來超過80毫米降雨，預估至少能為庫區增加超過450萬立方公尺水量，昨天單日就進帳71.5萬立方公尺，且入流量持續超過出流量，讓水庫水位持續上升。

日前寶二水庫因竹科用水量大，使得降水量趕不上用量，導致水位仍入不敷出持續下降，一度讓蓄水量跌破千萬立方公尺，蓄水率不到3成。北水分署強調，今天上午寶山及寶二水庫蓄水量已穩定回升到1164萬立方公尺，蓄水率已回升至31.9%。

北水分署指出，依氣象資料分析顯示此波降雨有延續多天趨勢，將加強透過節水操作及引水，努力讓水庫穩定供水，同時也會視天候條件適當機動實施人工降水，以增加水庫集水區降雨機率。

水利署 水庫 流量

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