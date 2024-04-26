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2027年完工 苗栗打造天空之丘拚觀光

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導

苗栗縣後龍好望角到通霄白沙屯觀光資源豐富，縣府提出向中央爭取到近3億元補助，加上自籌經費1.05億元，將分3年在沿線打造觀景台、野營地、休憩區及萬年地質解說場等硬體，同時建置全區導覽解說系統，預估完工後遊客會逐年成長，觀光產值2037年上看20億元，地方樂見。

苗栗縣政府指出，「白沙聖域‧天空之丘」計畫將結合白沙屯媽、山邊媽進香、過港百年老隧道、好望角風車及觀海自行車道等特色，以白沙屯拱天宮與好望角遊憩區為核心，朝生態永續、海線鐵道文化、宗教文化與創新遊憩體驗4個面向規畫遊程，硬體設施包括觀景台、市集中心、野營區和生態解說員，軟體則有拱天宮廟埕老街風貌營造和導覽解說系統建置等。

縣議員周玉滿表示，地方對這項計畫都相當地期待，尤其拱天宮目前每天香客都超過萬人，計畫案將許多景點串連，有助將香客人潮留下安排一日或二日遊，對地方產業、消費都有很大的助益。

苗栗縣文化觀光局表示，好望角到白沙屯拱天宮目前1年大約有5百萬名旅客和香客，等2027年計畫完成以後，推估前5年的遊客人數能成長3％，以人均消費1千元保守估計，1年將有8億元至10億元的觀光效益，至2037年遊客人數可望成長到7百萬人，觀光產值上看20億元。

白沙屯 自行車 苗栗縣

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