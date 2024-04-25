五月雪桐花開！賞花吃客家菜 桃園桐花5路線9大秘境吸客

桃園市「五月雪」2024桃園桐花祭展開，各桐花秘境開花逾6成，市府客家事務局今天中午在龍潭區展示客家粄條、米苔目、客家湯圓等道地客家米食，推9大桐花秘境及精選龍潭三坑大平水圳步道、楊梅保甲挑擔古道、大溪永福龍山寺步道、蘆竹羊稠森林步道、龜山長庚養生文化村步道共5大示範賞桐花路線，歡迎民眾來桃園欣賞桐花五月雪踏青、品嘗客家菜美食。

龍潭是桐花的故鄉，客家委員會自2002年開辦至今，已有22年時間，客家桐花「五月雪」大家耳熟能詳，受氣候變化影響，有的地區提早4月開花，桃園市府2024桐花季至5月10日，隨著楊梅、龍潭、大溪及龜山、蘆竹山林間桐花開花，今年推出賞桐攻略，包括9大賞桐秘境、5條賞桐示範路線及3重禮遇活動，周休假日吸引許多民眾親子踏青散心。

客家局長范姜泰基向大家推薦桃園客家好味緒，也現身品嘗客家粄條、米苔目、客家湯圓等米食，提醒民眾走訪欣賞桐花後，別忘記到客家庄品嚐道地的客家菜，從客家料理認識客家文化，品味濃厚的客家人情味。

桃園桐花祭提出賞桐攻略，包括龍潭三坑鐵馬道、小粗坑古道、楊梅東森山林步道、大溪大艽芎古道、打鐵寮古道、十一指古道、齋明寺古道及蘆竹五酒桶山步道、羊稠坑步道共9大桐花秘境，還有龍潭三坑大平水圳步道、楊梅保甲挑擔古道、大溪永福龍山寺步道、蘆竹羊稠森林步道、龜山長庚養生文化村步道共5條示範賞桐路線小旅行。