桃園兒美館人潮爆棚引民怨 民代批成「大型親子館」

桃園市立兒童美術館3日起開館，試營運期間可免費入場，吸引6萬人次參觀，但大批排隊人潮像菜市場影響觀展品質，民代也批硬體設施乏善可陳，淪為「大型親子館」。文化局回應，已透過抽號碼牌機制控管人流，展覽也增加兒童參與、連結在地特色，加強內涵，絕不會讓兒美館虛有其表。

兒美館坐落於中壢青埔高鐵特區，3日開幕以來，吸引許多家庭扶老攜幼前往，每日平均約3000人次參觀，4日更達7000人次高峰，截至昨日園區總入館人次已達6萬。即使現場透過抽號排隊方式，控制入館人數，許多民眾仍抱怨排隊時間過長，甚至要等2個多小時才能入場。

文化局今到議會工作報告，議員彭俊豪、王珮毓直言，兒美館假日人潮爆棚，不僅現場號碼牌發到200多號，等待時間漫長，入館後小朋友為了看展還會爭搶不休，令家長們心累，難怪開幕不到1個月網路負評多，Google評分只剩3顆星，呼籲應改善參觀動線及排隊品質。

議員謝美英說，不少民眾反映公共空間和設施太少，走廊、展覽空間、圖書室、遊戲室都十分狹小，感覺空有外表。議員黃敬平也指，館內2、3樓宛如大型親子館，3樓扣掉一半空間當圖書館，4樓半露天空間還要看天吃飯，展區根本不夠，和台中市國家漫畫博物館相比差太多。

文化局長邱正生回應，已透過抽取號碼牌機制控管人流，並開放國際演講廳作為候位空間，讓親子在舒適空間欣賞影片，入館後各展區也會管理場次時間，幫助人潮流動，讓觀眾有機會體驗每個展區。

邱正生強調，兒美館空間、展覽與活動皆經詳細規畫，與單純親子館大不相同，像開館展就融入桃園文史脈絡、埤塘地景特色、城市多元交流等主題，並增加互動，讓孩子打開五感，體會作品內涵。