桃園龍岡國小遷校將有地下停車場 原校舍將這樣做利用

配合桃園龍岡地區都市計畫發展，中壢區龍岡國小配合拓寬工程且因校老舊，因此採遷校計畫，規畫於中壢體育園區內文小用地設立新校龍興國小，量體共達61間教室，並設置地下停車場共153席汽車位，今舉行開工典禮，工程預計於2027年上半年竣工，總工程經費約11億1409元，現有校舍也將提供到市府公有建物專案檢核小組平台，提供相關單位評估作為公共空間。

龍岡國小於1962年設立，桃園市長張善政今出席開工典禮表示，龍興國小為龍岡國小新建校舍，因原校地受馬路拓寬影響，需內縮原校地空間造成使用不便，因此市府特擇定遷校基地距龍岡國小現址約1公里，新建龍興國小繼續服務原校區學童，期盼本案工程於2027年上半年順利完工，讓新校舍龍興國小順利招生，為在地學子提供更優質的學習環境。

張善政指出，工程總經費約11億1409萬元，其中教育部補助1億7598萬元，其餘由市府編列預算辦理，特別感謝教育部經費的支持，及立委、議員們的關心，讓工程能順利推動。

工務局說，新建校舍工程基地面積約2萬113平方公尺，興建地上3層及地下1層建築物，規畫為國小校舍及附設幼兒園，內部空間包含設置國小24班、幼兒園2班、學前特殊班2班及國小資源1班，全案量體共達61間教室。

工務局表示，考量中壢體育園區周邊有許多舊社區有停車位需求，工程地下1層規畫為公有停車場，共設置153席汽車位供市民使用，地面層將設置14席汽車及61席機車停放空間，供教職員車輛停放使用。

教育部政務次長林明裕說，「新興都市計畫區新設校」從2022年至2024年共有5間學校新建校舍，新建龍興國小是計畫的最後一哩路，感謝市府團隊的努力，共同投資下一代。