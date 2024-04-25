張善政表揚362名模範勞工 她國中學歷努力拚出證照獲獎

五一勞動即將到來，桃園市長張善政今上午前往中壢出席「五一勞動節模範勞工表揚禮讚活動暨聯誼餐會」表揚362位模範勞工。其中，56歲的王昭慧任職於林口長庚負責培育高階護理師，醫療產業需要持續精進努力，很開心能獲獎。而40歲的呂玉秀只有國中畢業，不過努力工作並參與公司的各式比賽活動，更考取堆高機證照，因此獲獎。

王昭慧擔任護理師長達35年，現職為護理部督導，並與醫師一同培育進階專科護理師訓練，10多年培訓上百位。王昭慧說，這次很驚喜會得獎，很高興能在救人無數的醫院上班，並推薦她獲獎，同時也獲得全國勞工楷模。醫療產業持續精進進步，雖然會有挫折，但與大家一同努力感到榮耀。

呂玉秀為原住民身分且僅國中畢業，不過她認真努力，現於復盛應用科技，公司販售運動用品器材，會從事這項行業是跟自己的興趣有關，加上公司環境好福利佳，已做了18年，並考取堆高機證照及急救、空汙等課程，這次被推薦很開心，也沒想到會選上。

61歲李榮富從事玻璃配裝業35年，當初因為不知道要做什麼，就去當學徒，不過這工作辛苦要爬高，現在年輕人都不做，但他不怕吃苦也很注重安全，也沒想過自己會獲選，會持續保持平常心，做到做不動為止。

張善政表示，桃園是全國最大的工業城，勞工則是撐起桃園經濟發展的重要支柱，在五一勞動節來臨前，頒獎表揚桃園市傑出的362位模範勞工，感謝各行各業勞工朋友的辛勞付出，以優異表現發揮示範的力量，進而帶動企業獲利與城市發展，市府會繼續努力營造優質勞動環境支持勞工。