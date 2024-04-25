資源不均難增病床和新醫院 桃市盼衛福部調整次醫療區

桃園市今年3月人口為232萬1618人，是6都人口增加速度最快的城市，但是醫療資源卻跟不上，在6都排後段班，遠不及鄰近的台北、新北市。地方上從立委到議員、市府都認為山地原鄉、沿海、偏鄉得不到該有的資源，衛福部多年未調整次醫療區，限制病床數、新醫院增加是關鍵原因。

衛福部醫事司昨天安排桃園等8縣市說明需要調整次醫療區的理由和修訂內容，桃園衛生局長劉宜亷強調桃園市行之多年的次醫療區劃分已經不合時宜，有必要從目前2區劃為3區，這樣才能均衡區域醫療資源，滿足民眾就醫需求。

衛生局指出，醫療資源分配不均，根本原因在於桃園市升直轄市以後人口增加近30萬人，現行兩個次醫療區的劃分方式只能套用升格前的時空背景，升格後明顯不合時宜，衛福部又多年未調整。醫療法和相關法規每萬人設置50張病床數的劃分原則，桃園一直停留在35床的比例。衛福部今年啟動各縣市次醫療區劃分是否需要調整的檢討工作，市府據理力爭把桃園市次醫療區從兩個調整為3個次醫療區。

衛生局指出，醫療資源分配不均的另一關鍵為林口長庚醫院，林口長庚有2550多張病床，不但在次醫療區的占比高，這個數字在次醫療區劃分中，被視為桃園市民能分配的病床，但是大家都知道林口長庚是新竹，甚至苗栗以北重要的醫學中心，病友來自多縣市而非以桃園為主，和長庚屬於同一個次醫療區想要增加病床數的醫院，或像中央大學有意在八德校區蓋499床的新醫院，因為和長庚2550病床在同一個次醫療區而受限，很難再增加。

衛生局強調，桃園市次醫療區分兩區劃分的現況，就像不合時宜的都市計畫，無法符合當前和未來發展需求，早該脫下舊衣換新裝。桃園市政府去年就向衛福部爭取重劃次醫療區，從原先的2區劃為3區，依行政區劃分第1區龜山、蘆竹、桃園區，第2區大園、中壢、觀音、新屋、楊梅區，第3區八德、平鎮、大溪、龍潭、復興區。