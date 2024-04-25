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後龍國小歷史建築成危險建物 獲2106萬元補助整建

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
包商指出，當初評估損壞約七成，拆除後經檢視才發現僅百分之15的舊木料堪修復使用，施工後獲同意申請變更設計並追加經費。圖／校方提供
包商指出，當初評估損壞約七成，拆除後經檢視才發現僅百分之15的舊木料堪修復使用，施工後獲同意申請變更設計並追加經費。圖／校方提供

苗栗縣後龍國小有一間老舊日治時期宿舍，被登錄為苗栗縣歷史建築，因木造建築年久失修，損壞嚴重，校方積極爭取獲中央及縣府共補助工程與設計2106萬元經費，去年7月起展開修復；由於損壞程度較原預估嚴重，日前經變更設計並追加經費後，預計明年2月修復完成，讓歷史建築能延續留存並活化成為閱讀、展覽等多用途空間。

後龍國小前身為「苗栗國語傳習所以壠分教場」，被登錄為歷史建築的日治木構建物，其前身為教師宿舍，為單棟雙拼式建築，曾四度修建，但因屬木造建築，容易受天候影響受損，也易受白蟻等生物危害，包括屋頂、門窗、樑柱等部分受損情況嚴重，早已不堪使用成為校園內的危險建築。

工地林姓負責人說，當初評估損壞約七成，拆除後經檢視才發現僅百分之15的舊木料堪修復使用，目前有聘僱7名木料老師傅施工，木結構加工修復時程須拉長，工期預計增加2個月，經費也追加106萬元。

後龍國小總務主任林國芳表示，以前日式老宿舍有很多間，是許多老一輩學生們的回憶，最後因老舊不堪使用拆除僅保留這最後這一間，2015年登錄為歷史建築，希望重建後的老宿舍可作為閱讀空間，未來將規畫在地鄉土教育相關書籍與期刊、書報閱覽，並結合讀報教育，推廣學校本位閱讀課程；另外，也能成為校內的主題展覽館、物影像資料館等用途。

由於僅百分之15的舊木料堪修復使用，包商目前有聘僱7名木料老師傅施工，木結構加工修復時程須拉長，工期預計增加2個月。記者吳傑沐／攝影
由於僅百分之15的舊木料堪修復使用，包商目前有聘僱7名木料老師傅施工，木結構加工修復時程須拉長，工期預計增加2個月。記者吳傑沐／攝影
這間老舊日治時期宿舍，雖被登錄為苗栗縣歷史建築，但因年久失修，損壞嚴重，一度成為校園內的危險建築。圖／校方提供
這間老舊日治時期宿舍，雖被登錄為苗栗縣歷史建築，但因年久失修，損壞嚴重，一度成為校園內的危險建築。圖／校方提供
校方預計明年2月修復完成後，讓歷史建築能延續留存並活化成為閱讀、展覽等多用途空間。圖／校方提供
校方預計明年2月修復完成後，讓歷史建築能延續留存並活化成為閱讀、展覽等多用途空間。圖／校方提供

宿舍 歷史建築

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