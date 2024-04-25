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石門水庫大進補！蓄水重回5千萬噸 明天桃竹灌區再停灌

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
石門水庫集水區持續降雨，但是水庫大霸雲層水氣散去未下雨，增加水量約750萬噸挹注水庫。記者曾增勳／翻攝
石門水庫集水區持續降雨，但是水庫大霸雲層水氣散去未下雨，增加水量約750萬噸挹注水庫。記者曾增勳／翻攝

桃園石門水庫集水區受惠持續降雨，從昨天至今，水庫增加水量約750萬噸，至早上11時石門水庫蓄水量一舉重回5000萬噸以上、蓄水率回到四分之一，大霸雲層水氣已散去。水利署北區水資源分署表示，桃園、石門管理處桃竹農田灌區昨天降雨大，足夠灌溉，今、明天持續停止農業供水。

昨天這波雨勢來得大，石門水庫降雨持續至今天凌晨，水庫入流量最大每秒超過40立方公尺，增加水量達700萬噸，可供桃園民生用水7天，因集水區降雨今天上午持續，水庫水量再增加50萬噸。

北水分署統計，昨天至今天中午增加750萬噸水源，在上午11時水庫水位回升至219.78公尺，蓄水量回升至5132.2萬噸，蓄水率增至25%，每秒入流量40.3立方公尺、出流量每秒8立方公尺。

北水分署表示，石門水庫持續入流增加水庫水位、蓄水回升，因為桃園昨天平地下雨量大，一期租作本田期農田蓄水，農水署桃園、石門管理處轄管桃竹農田灌區今天停止供灌之後，該分署也提前通知桃園、石門管理處明天繼續停止農田灌區供水1天，氣象局預估接下來仍有降雨機會，該分署會嚴格管控調節供水，呼籲民眾仍要加強節水，延續供水穩定無虞。

石門水庫集水區持續降雨，但是水庫大霸雲層水氣散去未下雨，增加水量約750萬噸挹注水庫。記者曾增勳／翻攝
石門水庫集水區持續降雨，但是水庫大霸雲層水氣散去未下雨，增加水量約750萬噸挹注水庫。記者曾增勳／翻攝
石門水庫集水區持續降雨，但是水庫大霸雲層水氣散去未下雨，增加水量約750萬噸挹注水庫。記者曾增勳／翻攝
石門水庫集水區持續降雨，但是水庫大霸雲層水氣散去未下雨，增加水量約750萬噸挹注水庫。記者曾增勳／翻攝

桃園 流量 石門水庫

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