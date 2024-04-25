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竹縣竹北Youbike再增20站、160輛電輔車 新埔6月將設站

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣Youbike將在竹北市內人流密集處新增20站點，並增加投入160輛電輔車服務民眾。圖／竹縣府提供
新竹縣Youbike將在竹北市內人流密集處新增20站點，並增加投入160輛電輔車服務民眾。圖／竹縣府提供

新竹縣Youbike從2022年啟用以來，已經在多個鄉鎮設置站點，其中使用率最高的竹北市，近日將再新增20處新站點，並投入160輛Youbike 2.0E電輔車服務，其他鄉鎮民眾也期待Youbike擴大服務範圍，目前預計新埔鎮Youbike在6月也會上路。

新竹縣政府指出，新竹縣Youbike上路以來，使用人次已經突破170萬，由於竹北使用人口多，使得民眾常常借不到車，因此竹北市新增20處借還站點及160輛Youbike 2.0E電輔車，累計竹北市已達到87站、790輛車投入服務。

竹北市公所去年投入經費增加390輛電輔車，讓市民騎乘Youbike不用再耗大量體力，就連上坡都輕鬆。新竹縣政府交旅處長陳盈州表示，竹北市公所持續與新竹縣府攜手擴大Youbike服務規模，期待其他鄉鎮也共同合作。

竹北市此次新增的20站點，以公園、停車場為主，同時也選在竹北國民運動中心、新竹生物醫學園區（南門）、高鐵新竹站（復興二路）等人流量大處設站，以滿足民眾需求，讓民眾、學生能夠選擇Youbike通勤、運動。

目前新竹縣在竹北、竹東、新豐、湖口都有Youbike設站，全縣共有137站、1180輛車正在服務，不過新竹縣政府正與新埔鎮公所合作建置站點，預計6月就會投入10站營運，首波站點將以義民廟、鎮公所為設站選擇，未來還可能延伸芎林、關西等鄉鎮。

交旅處提醒，新竹縣Youbike持續擴大服務及設站，呼籲民眾騎乘時，請走自行車專用道、務必要禮讓行人，若行經一般道路也要注意來車，建議辦理會員註冊時，填寫實名資料投保公共自行車傷害險，保費會由政府埋單。

北市 新竹 自行車

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