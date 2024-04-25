開車亂丟垃圾 竹市取締700起

新竹市從去年1月開始利用科技執法在市內重要路口取締亂丟垃圾，至今超過700件，環保局表示，利用車牌追蹤抓違規，逃都逃不掉，違規以亂丟菸蒂為大宗，已經開罰401件，祭出1200元以上、6000元以下罰鍰。

新竹市長高虹安說，少數駕駛人在道路邊停車休息時或在偏僻、人車較少的道路旁棄置垃圾，甚至在停等紅燈時任意將菸蒂、飲料瓶、檳榔渣及衛生紙等丟在中央分隔島上，都被科技執法錄下來，依法追蹤車牌對車主開罰。

環保局長江盛任表示，市府主動執行全市環境稽查，針對經常棄置垃圾的重要路口，架設攝影設備進行科技執法，最近也在五福路2段840巷、天府路與東大路口裝監視器。

除定點監視器科技執法，環保局還派稽查人員攜帶移動式監視器，針對亂丟菸蒂等違規案件取締。