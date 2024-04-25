竹科三期擬納大矽谷 農民批摧毀良田

新竹縣政府推動竹科三期計畫初步納入桃竹苗大矽谷計畫，將送內政部土地徵收審議小組評估公益性與必要性，不過地方卻出現反對聲浪，批評將摧毀良田，自救會更提出訴求應保留農業區、重新規畫交通路網，要求縣府不要因私利而犧牲民眾權益。縣府回應，將修正相關內容再送審。

縣府表示，已與相關單位代表取得初步共識，將修正計畫中的規畫內容，包含保留農業區、發展方向等，再送至內政部土地徵收審議小組評估公益性與必要性，後續再循內政部都委會審議程序辦理。

竹東二三重埔自救會、二重地主權益自救會表示，反對民眾不是為反對而反對，而是認為科三計畫須合理規畫，產專區須名符其實利用，而非拿來炒地皮、圖利建商大肆興建豪華住宅大樓。

據了解，科三計畫面積達453公頃，最早在1987年由科管局提出設置，因農地徵收爭議不斷，1995年宣告夭折，縣府歷經多年試圖重啟都無果，停滯近30年。

議員楊昌德說，科三爭議多年，世居當地的許多農民都擔心良田被奪走，因為殷鑑不遠，臨近的二重埔重劃區就是以科技商務服務專區為名，卻大興住宅案之實，不但沒辦法促成產業發展，反而影響居民生計。

議員林昭錡表示，他就是世居當地的居民，但科三計畫延宕多年，在地大多數地主都是希望盡快推動，可惜部分農民擔心未來無地可耕，強烈反抗，希望縣府妥善溝通。