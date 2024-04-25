聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹科三期擬納大矽谷 農民批摧毀良田

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
科三計畫內現存大量農地，未來可能都將興建起科技廠房、住宅大樓。記者巫鴻瑋／翻攝
科三計畫內現存大量農地，未來可能都將興建起科技廠房、住宅大樓。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹縣政府推動竹科三期計畫初步納入桃竹苗大矽谷計畫，將送內政部土地徵收審議小組評估公益性與必要性，不過地方卻出現反對聲浪，批評將摧毀良田，自救會更提出訴求應保留農業區、重新規畫交通路網，要求縣府不要因私利而犧牲民眾權益。縣府回應，將修正相關內容再送審。

縣府表示，已與相關單位代表取得初步共識，將修正計畫中的規畫內容，包含保留農業區、發展方向等，再送至內政部土地徵收審議小組評估公益性與必要性，後續再循內政部都委會審議程序辦理。

竹東二三重埔自救會、二重地主權益自救會表示，反對民眾不是為反對而反對，而是認為科三計畫須合理規畫，產專區須名符其實利用，而非拿來炒地皮、圖利建商大肆興建豪華住宅大樓。

據了解，科三計畫面積達453公頃，最早在1987年由科管局提出設置，因農地徵收爭議不斷，1995年宣告夭折，縣府歷經多年試圖重啟都無果，停滯近30年。

議員楊昌德說，科三爭議多年，世居當地的許多農民都擔心良田被奪走，因為殷鑑不遠，臨近的二重埔重劃區就是以科技商務服務專區為名，卻大興住宅案之實，不但沒辦法促成產業發展，反而影響居民生計。

議員林昭錡表示，他就是世居當地的居民，但科三計畫延宕多年，在地大多數地主都是希望盡快推動，可惜部分農民擔心未來無地可耕，強烈反抗，希望縣府妥善溝通。

內政部 公益 自救會

延伸閱讀

吳崢控他施壓國土署遭打臉 張智倫轟：假消息擋地方建設

侯友宜施政報告提六大震災方案 紅黃單放寬都更門檻

花蓮兩大樓震傾倒 林右昌：要求縣府速拆、中央全補助

企業以宿舍為名買豪宅 林右昌指鑽漏洞：將修許可辦法

相關新聞

苗栗大雨瓜田泡濁水 農民盼改善排水嘆「要灌溉時要水沒水」

鋒面通過影響，苗栗縣海線地區上午、下午分別降下兩波大雨，後龍鎮沿海地勢較低窪的水尾里一帶，有多處香瓜、西瓜、地瓜田排水不...

雨後成災…後龍瓜田泡湯 泰安落石砸車

受鋒面影響，苗栗海線地區昨天上、下午分別降下兩波大雨，後龍鎮沿海地勢較低窪的水尾里一帶，有多處香瓜、西瓜、地瓜田因排水不...

竹科三期擬納大矽谷 農民批摧毀良田

新竹縣政府推動竹科三期計畫初步納入桃竹苗大矽谷計畫，將送內政部土地徵收審議小組評估公益性與必要性，不過地方卻出現反對聲浪...

開車亂丟垃圾 竹市取締700起

新竹市從去年1月開始利用科技執法在市內重要路口取締亂丟垃圾，至今超過700件，環保局表示，利用車牌追蹤抓違規，逃都逃不掉...

竹科三期計畫徵收爭議再起 地方反對良田變豪宅大樓

新竹縣府推動竹科三期計畫初步納入桃竹苗大矽谷計畫下，將送內政部土地徵收審議小組評估公益性與必要性，不過地方卻出現反對聲浪...

苗栗多鄉鎮累積雨量破百毫米 2水庫可望稍解渴

今天鋒面通過，苗栗縣泰安、大湖、卓蘭、三義等多鄉鎮地區累積降雨突破100毫米，鯉魚潭、明德水庫集水區都有明顯降雨，預估有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。