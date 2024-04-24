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角板山行館封園分期分區施工 7月戶外景觀先開放吸客

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
復興區角板山行館園區封園進行角板山觀光場域再造計畫施工中。圖／市府觀旅局提供
復興區角板山行館園區封園進行角板山觀光場域再造計畫施工中。圖／市府觀旅局提供

桃園市復興區角板山行館園區今年2月起封園正進行角板山觀光場域再造計畫施工中，商圈生意引發地方議論，市政府觀旅局今表示，該工程原先已考量角板山形象商圈店家生意，並採分期分區方式施工，將在7月完成戶外景觀後，先行開放南門入口、生態池、大草坪、梅園等戶外空間，之後就建物逐棟施工逐棟開放，預計10月將全區開放。

復興區角板山行館園區知名景點，過去為角板山採集樟腦重鎮，也是先總統蔣介石喜愛行館之一，極具歷史意義，一年遊客約32.8萬人次，今年2月起封園，進行角板山觀光場域再造計畫施，加上4月初花蓮強震以來，餘震不斷，遊客銳減，影響形象商圈生意，引起地方正、反看法論戰見仁見智。

市府風景區管理處長廖育儀說，接手角板山行館園區管理，曾在2006年整修，近18年未大規模整修，園區館舍、展示內容老舊，為促進景點競爭吸引遊客，市府斥資8000萬元（交通部補助4480萬元）進行北橫故事-角板山觀光場域再造計畫施工，改造樟腦收納所周邊歷史痕跡、增設景觀休憩平台、改善動線及園內解說系統，導入現代科技及藝術展示及園內國際級的12座雕塑，讓遊客白天、夜間體會角板山之美。

市府觀旅局長周柏吟表示，復興多處景點在花蓮強震後，影響遊客上山旅遊，為讓遊客安心旅遊，該局針對民宿及觀光景區建物結構、邊坡安全、景區設施安全檢查，並無安全之虞，5月復興區拉拉山「五月桃」（亦稱媽媽桃）季節，還有角板山公園、溪口吊橋知名景點可玩，歡迎民眾來復興北橫景點走走，品嘗紅潤多汁的五月桃。

復興區代表會主席張倉豪表示，這次角板山行館園區辦理活化工程，區公所規畫前介壽國中操場做大型停車場，未來角板山行館園區完工可吸引更多遊客，為角板山形象商圈帶來生意，希望市府盡早完工。區民代表江衍恒說，地震造成角板山形象商圈遊客不如預期，相信經過施工陣痛期，未來改造工程完成，可帶來商圈人潮創造商機。

復興區角板山行館園區封園進行角板山觀光場域再造計畫施工中。圖／市府觀旅局提供
復興區角板山行館園區封園進行角板山觀光場域再造計畫施工中。圖／市府觀旅局提供
角板山行館園區封園進行角板山觀光場域再造計畫施工，（合成圖）。圖／市府觀旅局提供
角板山行館園區封園進行角板山觀光場域再造計畫施工，（合成圖）。圖／市府觀旅局提供

景點 花蓮強震 角板山

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