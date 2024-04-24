桃八德埤塘公園跨單位合作優化管理 張善政：值得借鏡

桃園市長張善政今日在市政會議聽取工務局、八德區公所專題報告「優化八德區埤塘公園管理與分工模式」，指出埤塘是桃園的優勢及特色，八德區有8處埤塘公共化設施，專案報告提出優化分工、管理對策，包括加強設施巡查檢修、組織跨機關維護平台、導入民眾參與，及水環境改善等4項具體作法加上跨單位合作，值得各區公所借鏡。

張善政說，市府透過公園管理會報，協調處理單一機關無法解決公園繁複的管理議題，也盼能進一步安排民間團體及專家學者參與，分享生態保育觀念，讓市府各單位規畫公園遊憩設施及管理時，能同時考量生物復育及棲地保留，在都會化趨勢下，仍能提供市民更多休憩空間並兼顧生態保育。

八德區公所表示，8處埤塘公共化設施包括西坡埤塘公園、八德埤塘公園、大竹埤塘公園、高城埤塘公園、茄苳埤塘公園、福山宮生態池、興豐二公園及興豐三公園，多由農田水利署各管理處辦理水域範圍的設施及環境管理維護，區公所負責陸域範圍的休閒設施、植栽與環境管理維護。

八德埤塘自然生態公園採全域管理模式，公所依據「桃園埤圳重要溼地（國家級）保育利用計畫」辦理水陸域設施環境管理維護，及埤塘環境教育推廣工作，包括以多元措施精進埤塘環境管理，透過整合維護告示牌、監視設備遠端監看、建立環境巡檢表，辦理埤塘維護會議及建立通報事件標準處理流程，提升環境設施品質；另藉由辦理埤塘工作坊及推動社區認養，與組織巡護志工，推動社區自主參與埤塘維護工作，也透過埤塘水質檢驗，執行水體內循環、建置生態浮島，移除外來魚種、復育水生植物等對策，改善水域環境並建立機關與民眾夥伴關係，深化埤塘融入市民生活。