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兒童節送水壺遭指有塑膠味 竹市：檢驗無塑化劑

中央社／ 新竹市24日電

民進黨新竹市議員劉彥伶今天表示，有家長反映竹市府贈送兒童節禮物環保水壺打開有塑膠味，擔心會有塑化劑。新竹市教育處指出，經檢驗無塑化劑，若有破損等瑕疵可更換。

劉彥伶今天向中央社記者表示，日前接到許多家長反映市府贈送的兒童節禮物環保水壺，一打開就有塑膠味，擔心有塑化劑而不敢使用；另有家長反映水壺疑似蓋子壞掉會漏水，放在書包內導致課本、文具都濕掉。

她指出，基於孩子的食安問題，她向新竹市教育處反映相關問題後，已取得相關檢驗證明，沒有塑化劑疑慮。但建議竹市府，未來若有涉及食安部分，可在發送禮物時多加說明，讓家長了解並放心使用。

對此，新竹市教育處發布新聞稿表示，今年兒童節禮物密扣式水壺共發放約4萬9500個，水壺在製作時有經過檢驗證明，無塑化劑疑慮。若有漏水或破損的水壺，可透過學校或直接拿到新竹市政府教育處更換。

教育處指出，在密扣式水壺包裝外盒有產品使用注意事項，包括第1次使用前應先用柔軟海綿及中性清潔劑清洗，使用時應避免碰撞或重摔、內裝熱飲時禁止大力搖晃或盛裝過滿，並確實栓緊杯蓋等。

塑化劑 新竹 禮物

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