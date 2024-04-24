苗栗多鄉鎮累積雨量破百毫米 2水庫可望稍解渴

今天鋒面通過，苗栗縣泰安、大湖、卓蘭、三義等多鄉鎮地區累積降雨突破100毫米，鯉魚潭、明德水庫集水區都有明顯降雨，預估有助為吃緊水情提升蓄水量。

經濟部水利署水情資訊顯示，苗栗縣水情燈號為提醒綠燈，3座主要水庫除了永和山水庫水位接近5成外，鯉魚潭水庫蓄水率僅34.9%，有效蓄水量4027萬噸；明德水庫蓄水率也只有25%，有效蓄水量314萬噸。

受到鋒面影響，苗栗縣內各地自今天清晨起出現明顯降雨，雨勢時強時弱，根據中央氣象署觀測資料，截至中午，全台累積雨量前10名都集中在苗栗縣，包括泰安、大湖、卓蘭、三義、後龍等鄉鎮突破100毫米。

鯉魚潭水庫管理中心主任鍾清源表示，包括水庫集水區及大安溪士林堰上游集水區都有近百毫米雨量，因近日鋒面可能持續影響帶來降雨，對於挹注水庫勢必有明顯幫助。

農業部農田水利署苗栗管理處副處長翁志成告訴中央社，明德水庫集水區在這波降雨累積平均雨量約60毫米，水庫目前進帳約10萬噸用水，預估近期每日至少會有將近18萬至20萬噸入庫，若雨勢持續，將有助於明德水庫蓄水量提升。