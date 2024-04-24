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又是小動物惹禍…竹東高壓電線炸裂起火融化柏油路 307戶遭殃停電

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹東鎮大林路上電線脫落掉到路面上，當場將柏油路面燒出大洞，還釀周邊大停電。記者巫鴻瑋／翻攝
竹東鎮大林路上電線脫落掉到路面上，當場將柏油路面燒出大洞，還釀周邊大停電。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹縣竹東鎮今上午300多戶停電，連高壓電線都炸開斷裂掉落地面，當場將大林路的柏油路面燒出大洞，高壓電碰觸地面不斷噴出火花、還能聽見電流聲，十分驚險，台電人員2小時後順利搶修完成，並稱原因是斑鳩誤觸高壓電造成斷路故障。

經統計，今天上午8時許在竹東鎮大林路、中正南路一帶共有307戶停電，居民還聽到戶外傳來爆炸聲，冒雨外出查看赫見電纜竟斷裂在地，還不斷與地面接觸擦出火花，高壓電纜甚至將柏油路面燒到高溫融化，現場留下一個大洞。

台電人員到場搶修時先是斷電，隨後再將斷裂的高壓電纜復位，停電事故從上午8點40分發生後，到11點就恢復正常供電。台電人員現場還發現斑鳩屍體，研判是斑鳩觸碰高壓電造成電弧短路，因而產生爆裂使電纜墜地，進而造成周邊停電。

現場被發現有斑鳩屍體，研判就是牠誤觸高壓電惹禍。記者巫鴻瑋／翻攝
現場被發現有斑鳩屍體，研判就是牠誤觸高壓電惹禍。記者巫鴻瑋／翻攝

停電 台電 斑鳩

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