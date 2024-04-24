又是小動物惹禍…竹東高壓電線炸裂起火融化柏油路 307戶遭殃停電

新竹縣竹東鎮今上午300多戶停電，連高壓電線都炸開斷裂掉落地面，當場將大林路的柏油路面燒出大洞，高壓電碰觸地面不斷噴出火花、還能聽見電流聲，十分驚險，台電人員2小時後順利搶修完成，並稱原因是斑鳩誤觸高壓電造成斷路故障。

經統計，今天上午8時許在竹東鎮大林路、中正南路一帶共有307戶停電，居民還聽到戶外傳來爆炸聲，冒雨外出查看赫見電纜竟斷裂在地，還不斷與地面接觸擦出火花，高壓電纜甚至將柏油路面燒到高溫融化，現場留下一個大洞。