又是小動物惹禍…竹東高壓電線炸裂起火融化柏油路 307戶遭殃停電
新竹縣竹東鎮今上午300多戶停電，連高壓電線都炸開斷裂掉落地面，當場將大林路的柏油路面燒出大洞，高壓電碰觸地面不斷噴出火花、還能聽見電流聲，十分驚險，台電人員2小時後順利搶修完成，並稱原因是斑鳩誤觸高壓電造成斷路故障。
經統計，今天上午8時許在竹東鎮大林路、中正南路一帶共有307戶停電，居民還聽到戶外傳來爆炸聲，冒雨外出查看赫見電纜竟斷裂在地，還不斷與地面接觸擦出火花，高壓電纜甚至將柏油路面燒到高溫融化，現場留下一個大洞。
台電人員到場搶修時先是斷電，隨後再將斷裂的高壓電纜復位，停電事故從上午8點40分發生後，到11點就恢復正常供電。台電人員現場還發現斑鳩屍體，研判是斑鳩觸碰高壓電造成電弧短路，因而產生爆裂使電纜墜地，進而造成周邊停電。
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