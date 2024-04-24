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台東女中蕭客語寫作 獲教育部客語現代詩學生組首獎

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東女中二年級學生蕭宥（左）創作客語現代詩「生命个色」，參加教育部辦理第9屆閩客語文學獎脫穎而出，獲得首獎，全校與有榮焉。記者尤聰光／翻攝
台東女中二年級學生蕭宥（左）創作客語現代詩「生命个色」，參加教育部辦理第9屆閩客語文學獎脫穎而出，獲得首獎，全校與有榮焉。記者尤聰光／翻攝

台東女中二年級學生蕭宥創作客語現代詩「生命个色」，參加教育部辦理第9屆閩客語文學獎脫穎而出，獲得首獎，全校與有榮焉。學校將把這首詩，放在校史室典藏，做為典範，讓她開心不已。

校長王垠說，學校經營良好語文環境一直不遺餘力，是一個文學的沃土，每年的校內文學獎、鼓勵學生參與校外文學獎、例行性的國語文競賽，都有不錯的表現，「文學沒有奇蹟、只有累積」。

蕭宥獨自創作寫的「生命个色」現代詩，採用西洋兒童哲學，顏色詩方式來寫作，透過4種顏色來探討生命，獲得教育部第9屆閩客語文學評審肯定，打敗眾多創作高手，拿下第一名。

「顏色可探討生命的正反兩面。」蕭宥說，自己用黑色、白色、紅色與綠色等這4種顏色去表現對世界的看法，並寫下詮釋生命中有兩種可能會發生的事情，一種是正面的，另一種是負面的。

蕭宥讀小二開始，就開始學客語，也開始客家文學創作，2022年獲後山文學獎國中組新詩首獎後，去年以全客語寫作獲高中組新詩第二名，今年表現更上一層樓，學校與有榮焉。

王垠表示，學校經營良好語文環境一直不遺餘力，每年的校內或校外語文及文學獎都鼓勵學生參，都有不錯的表現，「這首得獎作品，學校會把它典藏在校史室，讓學弟妹們，有一個典範」。

客語 教育部

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