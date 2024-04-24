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張善政盤點超前工程 要局處拋開本位心態找出超前對策

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政今天上午在市政會議表揚反詐騙有功人員，同時盤點市府進度超前的公共工程。記者鄭國樑／攝影
張善政今天上午在市政會議表揚反詐騙有功人員，同時盤點市府進度超前的公共工程。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今天上午在市政會議要求工務、捷運、水務等工程單位盤點有哪工程進度超前，同時要督促保持下去，其他局處像教育、文化局如果有委託工務單位的工程，要盡量配合，不要抱著本位主義，讓重大建設能如期如質甚至進度超前完成。

張善政表示，媒體報導捷運綠線在八德擴大都市計畫區的高架土木工程日前完工，比預計日期提早兩個月完成，高架下的圍籬全撤除，恢復雙向各3個車道，全新加封路面與增設維護行人安全的庇護島，還要再另外開闙兩條新的道路。面對物價波動、通膨、缺工缺料和其他施工問都要一一克服，能提前完工相當不容易；這也讓他發想盤點進度超前的公共工程，除了和市民分享成果，也讓大家知道工程單位的辛苦。

張善政說，國家重大建設能提前完工的工程中，他印象最深刻的是中山高五楊高架，不但提前完工，而且預算幾乎沒增加，在工程界是非常模範的工程；但是五楊高架以後，已經不常看見提前完工、不加預算的重大公共工程。捷運綠線在八擴區的高架工程當然沒五楊高架大，但是提前完工和強化平面道路的車道、人行道對地方仍然有相當程度的影響，提前兩個月算難能可貴。

捷運綠線工程不是只有土木工程，還有機電，捷工局要求土木工程完成後，各站機電工程也要全面趕工，督促廠商在調掛設備、工人技師各方面投入更多資源及加大規模，也讓機房能全面施工。其中今年7月廠商就可以進入機房裝設備，這比原來期程早3個月。

張善政也提到捷運綠線是最受市民矚目的工程，大家關注市府能否按原先承諾，2026年北段7站要提前通車，趕工非常辛苦；這當中負責調度、維修的滲眉埤機場工程是關鍵，捷工局參考專家建議，花8個月就完成滲眉埤15公頃整地，讓基地相關工程的廠商去年5月就能進入施工，目前綠線無論滲眉埤機場或八德工程進度都維持超前。

除了捷運工程，張善政也盤點水務局在青埔特區的管線維修，原來預計2026完工，不過經由水務局督促和改善工法、增加人力和加班，預估今年可以完工，等於提前兩年，這相當難得。

另外，工務局是公共工程重中之重的單位，原本就建置各項工程進度的管制表和機制，大家也都上緊螺絲施工，前一陣完成啟用的兒童美術館就是一例，接下來的挑戰是桃園美術館工程大目標，市府爭取到2026年台灣設計展大型活動在桃美館舉辦，相信工務局會按既定時程完工。

張善政表示，地政局未來也成立自己的開發施工業務科，工務局已經移撥5個職缺給地政局，讓地政局在自己的工程能有所發揮。

水務局會後補充說明，青埔特區20年前辦理區段徵收就設置汙水管線，經過這麼長的時間管線老舊有的會漏水，原本計畫汰換舊管，後來引入內襯改善工法，在原來管線內用類似塗裝鍍膜技術繼續使用，加上把青埔從原先1個工區劃為4個工區，督促廠商同時施工，運用多種方法同時施工，才能在去年底提前兩年完工。

五楊高架 張善政 捷運

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