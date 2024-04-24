進度提前！桃園10月YouBike全數升級2.0、關閉1.0系統

桃園市YouBike去年底開始升級2.0系統，第一階段1.0拆轉2.0於今年1月19日完工，目前投入2600輛2.0及900輛2.0E自行車。市府交通局今天表示，預計5月開始執行第2階段拆轉工程，預計今年10月全市YouBike將全數升級2.0，並同時關閉1.0系統。

交通局表示，第二階段拆轉工程將依第1階段拆轉順序辦理，以鄰近新北林口的上龜山區域開始動工，接著拆轉桃園區及中壢區，並逐步延伸至全桃園各行政區；除了提早開始第二階段拆轉，也將原定2025年底關閉1.0系統服務的期程，提前至今年10月關閉，後續1.0車柱將全數拆除，2.0車輛數則增加至9010輛、2.0E增加至1490輛。

交通局表示，新系統拆轉期，1.0系統將陸續下架，騎乘公共自行車的民眾，可下載YouBike官方App，查詢最新1.0、2.0系統場站的位置及場站狀態，避免因系統不相容，面臨無該系統車柱可還車的狀況；民眾亦可至YouBike官網查詢近期拆轉公共自行車場站相關資訊，場站設備如於施工期間將暫停租借使用。

交通局提醒，不論騎乘新、舊系統，民眾務必確認是否已申請投保桃園市「免費公共自行車傷害保險」，相關投保資訊可至桃園YouBike官網、YouBike App及YouBike場站自動服務機辦理，讓騎乘更有保障。