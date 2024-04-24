苦等10年 新埔2里自來水延管近期動工

新竹縣新埔鎮南、北平里苦等近10年的自來水延管工程，終於將在近期動工。昨天上午自來水公司第3區管理處召開第1期施工說明會，副處長徐玟玲指出，前期及第1期工程計畫總經費約6170萬元，若路權取得順利，最快今年5月中就能開工，並於年底前完成，北平里接水受益戶數為58戶。

徐玟玲指出，南、北平里自來水將分4期施工，1期工程款3570萬、前期工程由地方支應2600萬，包括鎮公所2000萬、縣府補助600萬，工程接水點起點從湖口鄉祥喜路開始，接石門水庫自來水管線，由地勢較高的北平里由北向南往南平里延伸。

新埔鎮代主席王增基要求公所未來每年編2千萬配合款支持偏鄉自來水，因新埔還有寶石、新北、清水里等地區沒有自來水可以喝。

南平里長劉守森再度陳情，指旱季沒井水可用，希望第3、4期工程一起施作，不要讓南平居民再等4年。

立委徐欣瑩說，中央正研議「無自來水地區供水改善第5期計畫」，除加強普及率，也補助家戶濾水器，她將繼續爭取第2到4期經費，讓鄉親早日有水可用。