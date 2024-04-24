騎士摔死教訓 桃園覆工蓋鈑加強防滑

桃園市去年完成2萬7112戶接管，數量全國第一，但汙水下水道工程廣泛施工，民代昨要求慎防意外，尤其龜山上周1名機車女騎士在覆工蓋鈑上打滑摔死，應嚴格防範；水務局說，將要求塗裝高摩擦係數的抗滑條等方式，增加蓋鈑防滑措施。

水務局長劉振宇昨赴議會工作報告指出，至今年3月全市汙水下水道共接管22萬5019戶，普及率24.81%較升格前成長9.6倍，達成每年至少成長3萬戶目標，未來還會加快速度。

16日上午龜山振興路發生死亡車禍，1名女騎士行經大型圓型覆工蓋鈑時打滑失控，衝向路邊摔成重傷身亡。議員陳雅倫說，該案非水務局管轄，是內政部土地重劃處的工程，但桃園汙水建設遍及各處，應引以為戒，妥善規畫與執行交維措施。

議員李宗豪說，該案覆工蓋鈑防滑係數明顯不夠，其實很多覆工蓋鈑邊緣與柏油路面落差大，或表面因車輛輾磨變滑，導致機車騎士或鐵馬族摔車，市府應盤點及檢視安全係數，加裝警語提醒，不要讓悲劇一再發生。

劉振宇坦言，水務局管理的工程覆工蓋鈑，過去在桃園、蘆竹也接到反映影響交通安全，已請專家研究改善，包括在蓋鈑塗裝防滑材料，後續會更精進防滑措施。

水務局說明，將要求覆工蓋鈑以礦物質塗裝高摩擦係數的抗滑條，施工現場塗橫條型、轉角處塗菱形來增加抗滑係數，圖案也可提醒用路人注意。