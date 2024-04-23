樂天桃猿26日回主場！副市長開箱挺猿彩繪列車 明起A好康

中職樂天桃猿隊本月26日回桃園主場首場賽事，桃捷公司與樂天球團舉辦2024挺猿彩繪列車首航活動，明天（24日）起持TPASS月票、桃園或雙北敬老愛心卡搭乘桃園捷運，可免費索取桃園球賽門票百元折價券，桃園市副市長蘇俊賓說，樂天桃猿擁有眾多球迷，搭乘列車能觀賞樂天球員及啦啦隊，藉由彩繪列車帶動愈來愈多球迷搭乘捷運來桃園看球賽、挺桃猿。

桃捷與樂天桃猿球團推出2024挺猿彩繪列車，以樂天球員、樂天女孩及球隊「突破（Breakthrough）」口號為設計元素，車廂內部彩繪布置，車頭、車尾及車身皆可見樂天女孩、球員等圖像，專車行駛時間今天起至10月今年棒球例行賽程結束，桃捷A1台北車站、A19桃園體育園區站、A22老街溪站等3個車站亦有樂天球團彩繪牆面。

蘇俊賓表示，桃園機捷3月平均日運量已達11.3萬多人次，為持續提升搭乘人次，推出挺猿彩繪列車」，為鼓勵更多多球迷搭乘看球賽和觀賞樂天啦啦隊表演，桃園祭出3項加碼優惠，24日起持TPASS月票、桃園或雙北敬老愛心卡搭乘桃園機場捷運，免費索取球賽門票百元折價券，27日樂天桃猿主場假日球賽首戰，A19站舉辦應援活動，安排樂天女孩與球迷互動遊戲，贈送精美小禮物。

北北桃兒童即日至5月31日，可享有免費搭乘桃捷優惠，5月10日舉辦愛PET趴、6月7日至9日有動紫趴、6月22日至23日舉辦辣年糕趴主題日精彩活動，迎接樂天隊、球迷及啦啦隊回到桃園的家，一起為樂天桃猿加油。

蘇俊賓與樂天球團代表一行人搭乘首航彩繪列車，自A22老街溪站至A19桃園體育園區站，為2024挺猿彩繪列車開箱，並宣布彩繪列車啟航，一行人並在A19站進行象徵性開球儀式，預祝樂天桃猿隊26日在桃園主場獲得佳績。