竹縣桐花走讀正進行…牛欄河卻成泡沫河 環團痛心批：煞風景

新竹縣關西鎮牛欄河親水公園近期右岸因俗稱泰國櫻花的花旗木盛開，吸引遊客造訪，配合縣府桐花季活動，前天（21日）才剛舉辦古蹟巡禮賞桐走讀，但沒想到東安古橋周邊牛欄河面，竟出現大量白色泡沫汙水，且散發油臭味，嚴重影響遊客賞花興致，環團更痛批「煞風景、有損關西形象」。新竹縣環保局表示，經檢驗後，推測是生活汙水造成。

牛欄河親水公園因國片「我的少女時代」聲名大噪，橫跨牛欄河上方的東安古橋，更與牛欄河兩岸的櫻花互相襯托，成為賞花去處。新竹縣政府4月21、27日更舉辦「關西古蹟巡禮賞桐趣」活動，沿路走訪東安古橋周邊賞花。

不過新竹縣關西鎮環境守護協會指出，前天下午3時許，桐花季走讀活動進行時，東安古橋周邊牛欄河水面，卻冒出大量白色泡沫，且有明顯臭味，汙染範圍大約為一個攔河堰。桐花季導覽員帶著遊客行經於此，還要特別解釋為何牛欄河出現泡沫，「實在非常煞風景」，造成許多賞花遊客觀感極差。

新竹縣關西鎮環境守護協會也表示，牛欄河、東安古橋都是關西鎮觀光熱點，尤其俗稱泰國櫻花的花旗木正盛開，吸引許多外地遊客前來觀光，加上桐花季走讀活動正進行，卻遇上水汙染事件，嚴重影響遊客賞花興致，且這已非首次，白色泡沫還沿著水流，隔天繼續出現在牛欄河下游，實在有損關西形象。

新竹縣生態休閒發展協會總幹事劉創盛也指出，同樣汙染事件，牛欄河上段屬於桃園市管轄，但桃園市環保局攜帶的檢驗設備和做出的數據卻比新竹縣齊全。