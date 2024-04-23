桃園議員批馬路各種覆工蓋鈑 成騎士摔車死亡隱形殺手

桃園市議會今天安排市政府水務局工作報告，議員許家睿、李宗豪批市府和台電、水公司與電信不同單位挖馬路，前5名違規挖掘汙水下水道施工就占了3個名次，各單位的覆工蓋鈑更是馬路機車騎士「犛田（車打滑、摔車）」的殺手。

議員陳雅倫、李宗豪指出，最近龜山區還發生女騎士騎經覆工蓋鈑時不幸摔車死亡車禍，雖然蓋鈑是內政部重劃處負責的工程，但事發地點在桃園市，市府還是要注意，工務、水務等單位蓋鈑品質和施工都不能馬虎。

許家睿、李宗豪指出，蓋鈑邊緣與柏油路面接縫處有高低差、不平整，還有蓋鈑表面每天都有車輛輾磨，過於光滑，都是機車騎士甚至腳踏車摔車的主因，長年下來公部門竟不設法改善，造成多件摔車，重傷昏迷甚至死亡，結果都被列為交通事故、死亡車禍，會勘時專家提出在蓋鈑上包括大型的人孔蓋上鋪柏油等建議也沒人理會，結果是賠上更多人命。

李宗豪表示昨天才在龜山區會勘一件女騎士騎機車經過振興路的時候摔車不治，警方的影片可以很明顯看見，女騎士就是騎過大型的污水下水道圓形蓋鈑時摔車，失控衝向路邊重傷不治。議員陳雅倫強調，雖然引起事故的覆工蓋鈑是內政部土地重劃處的工程，但是發生後引起高度關切，市府也要引以為戒，市府要防止自己的工程發生這種不幸。

議員們也指出，挖馬路違規最多的情節是回填不實，不僅路面難看，也容易造成「犛田」事故，要求市府盤點及檢視覆工蓋鈑的數量及安全度，是否能改善蓋鈑材質包括鋪柏油，不要一再發生悲劇。

許家睿說，市府應該參考台南市政府的道路挖掘管理、便民系統APP，民眾可以看見各單位申請施工許可內容和期限，桃園市府養工處雖然也有類似的APP，但是沒有納入其他局處的施工，大家各管各的，民眾面對第一線施工的包商，常常問不到答案還被罵衍生衝突。

水務局長劉振宇說明，龜山區振興路騎士經過圓型蓋鈑摔車死亡，雖然蓋鈑是內政部的工程，水務局管理的部分過去在桃園區、蘆竹區也接到反映影響交通安全，已經請專家研究改善，包括在蓋鈑上塗裝防滑材料，會再更精進防滑措施。另外也會要求汙水下水道施工包商的工程品質，同時改進面對民眾詢問時的態度。