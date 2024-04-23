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苗栗喊話中央 專案救助蜂農

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
苗栗縣府昨邀集立委、各農會及蜂蜜產銷班開記者會，幫蜂農發聲。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣府昨邀集立委、各農會及蜂蜜產銷班開記者會，幫蜂農發聲。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣蜂蜜減產歷年來最慘，但沒有被列入天然災害現金救助辦法範圍，也不是農業保險品項，縣長鍾東錦、立委邱鎮軍等人昨天喊話中央，爭取農業部專案救助，以降低蜂農損失。　

鍾東錦、邱鎮軍、立委陳超明國會辦公室執行長邱俐俐，縣農會及多個鄉鎮市農會，昨天齊聚縣政府為蜂農發聲，他們指出，養蜂方面的農業天然災害現金救助項目包括蜂箱全毀、半毀及蜂群，今年蜂蜜產量慘到僅剩2成，卻沒有辦法補助。

農業處長陳樹義指出，很多蜂農都是跨縣市放養蜜蜂，天然災害發生時，基層行政單位依職權要協助申辦或認定勘查補助時，有地域性困難，且養蜂族群不多，產值不高，沒有關愛的眼神。

他說，現行天然災害農損的現金救助辦法，農作物保險都沒有納入，但今年蜂蜜產量因氣候影響而驟減是事實，仍希望能以專案補助方式，予以現金救助。

邱鎮軍表示，日前接獲陳情已向農業部反映，農業部也允諾會在4月底前完備相關細則，在荔枝、龍眼果園災區，將蜂農一併列入補助對象。

鍾東錦認為現今年輕人多不願投入勞力密集，且獲利不高與不穩定地的農業，若能將蜂農（蜂蜜）列入相關補助或保險範疇內，能降低損失，相對來說也是支持蜂蜜產業，可以鼓勵青農投入創業。

蜂蜜 農業部 邱鎮軍

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