龜山變一道路施工延宕 桃市府挨批

桃園市龜山區A7文學路打通至文化一路的變一道路案，市政府為保留重要文資「龜山樟腦寮協和磚廠」，去年拍板改採地下道穿越方式開路，稱可以減少工期和經費，但後續計畫生變，不僅改為明年初才開工，經費也上漲為5.65億元，挨批承諾跳票。工務局表示，為確保開挖時不影響文資，才會增加經費及期程加強磚廠結構，道路工程最快今年底決標。

龜山區A7合宜住宅因住戶增多，交通阻塞嚴重，居民苦等文學路打通至文化一路的變一道路改善，變一道路預定位置經過桃園歷史建築協和磚廠，先前市府決定2根煙囪敲除1根，採高架方式通過，但市長張善政去年聽取專案報告後，認為珍貴文物應保留，決定改地下道路通過。

不過，工務局昨天到議會工作報告時，議員李宗豪質疑，市府原承諾去年5月可完成基本設計，且高架改地下化，興建經費可從5.7億元降至4.6億元，工務局現在卻改稱明年初才能開工，經費也上漲為5.6億元，「工期縮短、減少經費」的雙承諾等於跳票，居民一早上班還是只能塞在路上。

議員陳雅倫也指，市府改方案已滿1年，現在卻說期程要再延，還須增加經費，令地方無法接受；且變一道路原先採T字型，文學路及樂善一路都可打通，張善政上任後，片面將高架方案改為地下道方案，結果只剩文學路打通，樂善一路則遙遙無期。

工務局長汪在宙回應，理解在地居民需求，但現在文資保存聲浪也大，為求兩全其美，才會在去年5月決議以地下道方式辦理。

汪在宙表示，由於先前鑽探結果發現當地地質較差，為確保開挖時維持磚廠穩定，因此決定施工階段額外增加經費及期程，辦理磚廠結構加固及地盤改良，目前預估道路工程費大約5.65億元，其中內政部國土署補助4.47億元，今年底可以完成設計及工程上網發包，明年初開工，工期大約3年4個月，雖然地方經費仍然有缺口，但是會持續和中央爭取補助。