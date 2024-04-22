桃園角板山行館園區封園施工生意慘 商圈店家連署陳情請命

桃園市復興區角板山行館園區知名景點，市政府今年2月起封園進行角板山觀光場域再造計畫施工中，影響角板山形象商圈遊客銳減、生意慘澹，商圈店家今天抱怨，該園區封園工期太長，施工前未與地方溝通，影響生意太大，最近商家展開連署陳情，希望該園區縮短工期、分區施工。

市府風景區管理處表示，角板山行館園區館舍及景觀設施老舊，18年來未整修更換，這次中央補助4480萬元及市府斥資8000萬元整修，在春節後2月19日全區封園施工，目前施工進度30％，預計10月完工、年底開放，該處會與廠商溝通如果施工可行，將盡量縮短工期，在不影響部分可以考慮先開放。

角板山行館園區旁的形象商圈商店街，專門販售復興山區農特產品，遊客成為商家生計來源，復興區長蘇佐璽說，角板山園區全區整修，遊客看到施工，直接離開，現在連假日用餐時段，遊客都明顯減少，商家不能理解園區這麼大，為何不能分區施工，讓遊客至少有地方可以休憩，才不會讓商家生意變得冷清。

角板山形象商圈發展協會理事長楊懷玉表示，角板山公園最著名就是行館園區，封園以來遊客銳減4成以上，影響在地至少50家商家及攤販生計，全區封園工期長，影響生意太大，商家都很反彈，且施工早在花蓮強震之前，市府不能將遊客減少怪到地震上，所有商家都會參與連署陳情，要求市府提出因應措施，不能讓商家生計沒有著落。