玉米、高粱出現「秋行軍幼蟲」危害 苗縣府籲加強防治

苗栗縣政府針對第一期作申報種植玉米及高粱作物，因正值幼苗期至輪生初期，已有零星田區發現秋行軍幼蟲危害狀況，農業處特呼籲農友加強田間巡檢，並把握黃金用藥時間作防治，避免影響契作產量及申報獎勵。

農業處今指出，今年第一期的玉米及高粱，植株葉薄膜狀出現孔洞狀且附有大量糞便聚集，將其中心剝開可見頭殼有黃色Y字的紋路、背部每節有梯形4個斑點及末段第二節4點呈矩形，這都是秋行軍幼蟲危害現象。

依據歷年防治秋行軍蟲的經驗，受害初期及時用藥可大大提升防治效果，降低後續用藥頻率；因此，農友種植玉米及高粱後，應加強巡田並把握黃金用藥時間作防治。