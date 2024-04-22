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玉米、高粱出現「秋行軍幼蟲」危害 苗縣府籲加強防治

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗地區今年第一期玉米及高粱，部分植株葉薄膜狀出現孔洞狀，這都是秋行軍幼蟲危害現象。記者吳傑沐／攝影
苗栗地區今年第一期玉米及高粱，部分植株葉薄膜狀出現孔洞狀，這都是秋行軍幼蟲危害現象。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣政府針對第一期作申報種植玉米及高粱作物，因正值幼苗期至輪生初期，已有零星田區發現秋行軍幼蟲危害狀況，農業處特呼籲農友加強田間巡檢，並把握黃金用藥時間作防治，避免影響契作產量及申報獎勵。

農業處今指出，今年第一期的玉米及高粱，植株葉薄膜狀出現孔洞狀且附有大量糞便聚集，將其中心剝開可見頭殼有黃色Y字的紋路、背部每節有梯形4個斑點及末段第二節4點呈矩形，這都是秋行軍幼蟲危害現象。

依據歷年防治秋行軍蟲的經驗，受害初期及時用藥可大大提升防治效果，降低後續用藥頻率；因此，農友種植玉米及高粱後，應加強巡田並把握黃金用藥時間作防治。

農業處長陳樹義表示，縣內第一期作申報種植玉米及高粱的面積，以通霄鎮、後龍鎮、及西湖鄉最多，籲請農友應加強田間巡檢，如發現疑似秋行軍蟲及其危害狀請參閱秋行軍蟲整合性管理及農藥資訊服務網公告藥劑進行及時防治，避免影響契作產量及申報獎勵。

苗縣府呼籲農友種植玉米及高粱後，應加強巡田並把握黃金用藥時間作防治。記者吳傑沐／攝影
苗縣府呼籲農友種植玉米及高粱後，應加強巡田並把握黃金用藥時間作防治。記者吳傑沐／攝影

秋行軍蟲 苗栗縣

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