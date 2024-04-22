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蜂蜜量驟減 鍾東錦籲請中央將蜂農列入補助對象
行政院農業部針對天然災害農損有現金救助辦法外，近年也推辦農作物保險，但蜂蜜產業因有其特殊性，均被排除在外，並未納入補助或投保品項內；針對今年氣候異常造成蜂蜜產量驟減，苗栗縣長鍾東錦籲請中央能將蜂農列入補助對象，不僅能降低損失，也能鼓勵青農投入創業。
苗栗縣有7鄉鎮成立7個蜂蜜產銷班，目前約有百位養蜂戶，年產純蜜約有6千萬元產值。由於縣內荔枝、龍眼並不多，很多蜂農都會前往中南部荔枝、龍眼果園放養蜜蜂，但今年開花率不佳，以往50箱的蜜蜂，採收5天可採500斤蜂蜜，可以連續採5次；今年100箱要採8到10天，才能達到500斤產量，而且只能採收1次蜂蜜，好一點可以到2次，之後就沒蜜可採，較以往嚴重。
由於很多蜂農都是跨縣市放養蜜蜂，有天然災害發生時，基層行政單位依職權要協助申辦或認定勘查補助時，有地域性的困難，且養蜂產業族群不多，產值不高，因此長期以來，很難得到農政官員及保險業的關愛眼神。
縣府農業處長陳樹義表示，現行天然災害農損的現金救助辦法，主要針對水稻作物及水果、蔬菜類品項，經由鄉鎮公所呈報後，縣府勘查確認災損達百分之20以上，再呈報中央予以補助；連同農作物保險，蜂蜜這項特殊農產也未被納入。
他強調，中央雖無養蜂產業的救助辦法，但今年縣內蜂蜜產量因氣候影響而驟減是事實，仍希望能以專案補助方式，予以現金救助。
縣長鍾東錦也認為，如果是氣候因素造成嚴重減產，將蜂農比照農友，應該也要有補助。由於現今年輕人多不願投入勞力密集且獲利不高與不穩定地的農業，若能將蜂農（蜂蜜）列入相關補助或保險範疇內，能降低損失，相對來說也是大力支持蜂蜜產業，能鼓勵青農投入創業。
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