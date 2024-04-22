罹帶狀疱疹致腹鼓起 男憂肚裡長了壞東西 醫：只是併發症

一位54歲男子罹患帶狀疱疹，從右後背蔓延到右下腹。他發現右側腰部突然鼓脹起來，擔心腹腔裡有病變而求醫。醫師診斷說，這樣的併發症的確較少見，應是帶狀疱疹病毒影響了運動神經，導致腹壁肌肉鬆弛，才使右腰鼓凸出一大塊，通常會隨著帶狀疱疹痊癒而慢慢自行恢復正常。

澄清醫院中港院區皮膚科主任柯偉立說，患者起先感覺右腹疼痛，3天後在疼痛部位發現長出水泡，且水泡從右後背沿著右側腰部蔓延到右下腹，右側腰部也開始凸出來，因此趕緊就醫。他診斷為典型的帶狀疱疹，除了給予抗病毒藥物治療，也解釋此特殊表現為帶狀疱疹少見併發症。

他說，患者左右腰部形狀不對稱，右腰凸出的一大塊是帶狀疱疹侵犯部位，判斷應不是腹腔裡的問題。帶狀疱疹病毒常會造成神經發炎，主要影響感覺的部分，讓患者感到劇烈的疼痛，有少數患者的運動神經也會受到病毒影響，影響肌肉的功能。像是這位患者就出現腹壁肌肉鬆弛，因此外觀看起來好像腫脹了一大塊。

柯偉立說，帶狀疱疹造成腹壁肌肉鬆弛的併發症，案例較少見。但給予抗病毒藥物治療並控制疼痛造成的不適，一般都能順利痊癒，腹壁肌肉鬆弛的問題也會在數個月後自行恢復，不需做特別的治療。

他說，帶狀疱疹（俗稱皮蛇）成因是先感染了水痘病毒，雖然痊癒，但病毒其實仍留在體內。當人體免疫力降低時，病毒就可能再度活化，會從感覺神經節沿著神經跑出來，在皮膚上出現帶狀分布的水泡，常伴隨神經發炎造成疼痛。除了患者本身免疫力低下外，帶狀疱疹亦好發於季節變換、溫差大、睡眠不好、過度疲勞時。

柯偉立說，帶狀疱疹發作時，患者多會先有幾天的抽痛感，等過幾天長出水泡，才知道是罹患帶狀疱疹。其實身體任何部位，例如頭頸部、軀幹、四肢，都有可能發生帶狀疱疹，甚至可能侵犯私密處與肛門附近。

帶狀疱疹的發生率與嚴重度，會隨年齡而提升，最常發生於50歲以上的族群，目前已有帶狀疱疹疫苗可供民眾施打，施打後可降低發病風險以及減少疱疹後神經痛的機率。