原住民舞蹈苗栗縣隊明年成立 鍾東錦：跳出文化之美
苗栗縣政府原住民族及族群發展處今年3月1日掛牌，首場原住民族樂舞競賽今年8月3日登場，縣長鍾東錦今天宣布，明年成立原民舞蹈縣隊，不僅在縣內跳，還可以到外縣市甚至國外，展現原住民文化之美。
苗栗縣「原舞魅力．耀眼苗栗」原住民族樂舞競賽，即日至6月30日報名，今天在縣府第一辦公大樓舉行推介會，鍾東錦當場回應縣議員楊文昌的建議，指示原族處明年編列200萬元預算，成立舞蹈縣隊，成員領取津貼，並聘專家指導訓練。
鍾東錦說，舞蹈沒有國界，不僅可以跳出健康、美麗，也有文化的意義，縣內泰雅、賽夏及阿美族人口較多，特色的縣隊不僅可以在縣內活動跳，也可以到外縣市，甚至到國外，讓世界都可以看見。
原族處是鍾東錦重要政見，納入新住民事務，「原舞魅力．耀眼苗栗」首次原住民族樂舞競賽，原住民社團、政府機關單位、學校及團體，10至30人可組隊參加，分為傳統組及創新組，比賽取前三名發給獎金，第一名5萬元。
比賽8月3日在泰安鄉泰雅原住民文化產業園區登場，當天並結合「十大伴手禮與部落嚴選特色好物」部落產業成果展售活動，洽詢電話（04）23399181。
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