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慘！今年蜂蜜採收量不到2成 苗縣蜂農籲請納保及補助

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
今年因荔枝、龍眼開花率僅往年的三、四成，造成蜜蜂採蜜不佳，嚴重影響今年的蜂蜜產量。記者吳傑沐／攝影
今年因荔枝、龍眼開花率僅往年的三、四成，造成蜜蜂採蜜不佳，嚴重影響今年的蜂蜜產量。記者吳傑沐／攝影

慘！因氣候異常，今年荔枝、龍眼開花率偏低，造成苗栗縣蜂農採蜜產量不到往年的2成，縣府今天邀集立委、各農會及蜂蜜產銷班舉辦記者會，幫蜂農發聲，籲請政府能將蜂蜜產業納入農業保險及天然災害救助項目內，以降低損失，度難關。

縣農會總幹事鍾金光指出，今年荔枝、龍眼開花率僅往年的三、四成，嚴重影響今年的蜂蜜產量。以全縣養蜂箱數約1萬2千箱，收成不到2成，約6、7萬斤的蜂蜜（純蜜）左右，也造成年年舉辦的蜂蜜評鑑活動被迫今年停辦。

徐姓蜂農說，與百花蜜不同，他們所採的蜂蜜為純蜜，蜜蜂以荔枝、龍眼花為主食，每年這時候蜂農有如遊牧民族一般，都會前往中南部放置蜂箱，但因氣候異常，有時溫度高，荔枝、龍眼花開不好，造成採蜜品質不佳，甚至無蜜可採，是歷年來最慘，希望中央農政單位比照農業天然災害現金救助予以補助。

對此，與會立委邱鎮軍表示，日前接獲陳情已向農業部反映，農業部也允諾會在4月底前完備相關細則，在荔枝、龍眼果園災區，將蜂農一併列入補助對象，讓農友損失降到最低。

苗栗縣政府今天邀集立委、各農會及蜂蜜產銷班舉辦記者會，幫蜂農發聲，籲請政府能將蜂蜜產業納入農業保險及天然災害救助項目內，以降低損失度難關。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣政府今天邀集立委、各農會及蜂蜜產銷班舉辦記者會，幫蜂農發聲，籲請政府能將蜂蜜產業納入農業保險及天然災害救助項目內，以降低損失度難關。記者吳傑沐／攝影

荔枝 蜂蜜 農業部

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