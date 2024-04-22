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Xpark海龜中心救回6海龜 響應地球日30日起市民卡9折
今天是世界地球日，桃園市副市長蘇俊賓今天上午率員前往中壢區 Xpark水族館，參加2024世界地球日 Xpark永續行動，加入地球日「多一塑不如少一塑」永續行動，市府與Xpark成立桃園市海龜保育教育暨救傷中心一年來總共救助擱淺與迷途的6隻海龜海龜醫療，蘇俊賓說，海龜中心一年來成效很好，Xpark將海洋生態教育融入水族館，讓大家重視保護海洋生態環境，很有意義。
Xpark水族館響應世界地球日行動海洋減塑行動，Xpark總經理手嶋一雄表示，該館海龜中心收容的海龜，就發現塑膠製品影響，為遵循永續行動付出實際行動力，推動海洋生態教育觀，Xpark將自本月30日起，憑桃園市民卡購買Xpark門票打9折優惠，憑卡並能一次購買5張票種，歡迎桃園市民及邀請各縣市民眾參觀響應共同保護生洋生態。
今年世界地球日全球年度主題為「多一塑不如少一塑」，市政府與Xpark合作倡議地球日永續行動，蘇俊賓與青埔國小學童、Xpark一起參與、見證自發性推動保護海洋生態教育行動，包括國家海洋研究院海洋素養教育演示，把海洋生態素養融入學校教育，青埔國小學童進行環境教育學習，馮姓女童說，今天看到海洋海洋動物的習性，學到保護地球不要亂丟垃圾、汙染環境。
蘇俊賓表示，市府去年與Xpark合作成立桃園市海龜保育教育暨救傷中心，這一年來收容海龜醫療具成效，Xpark捍衛海洋及推動海洋生態教育倡議，值得肯定，尤其將很多環境教育也融入水族館活動，對促進大、小朋友重視海洋生態保護很有意義，在此世界地球日，市府環保、觀旅局與Xpark合作推動海洋生態遊遊、教育，讓愈來愈多人重視海洋生態保護，降低塑膠使用，才是真正護海洋環境。
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