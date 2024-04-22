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陪義消越南旅遊遭質疑必要性 高虹安：不用放大檢視

中央社／ 桃園機場22日電

新竹市長高虹安陪同義消團隊越南旅遊引發市議員質疑，高虹安今天表示，之前的市長都是用第二備金來做，她晚上也安排跟在地台商進行招商，「大家不用太放大檢視這件事」。

新竹市政府為慰勞義消團隊，補助至越南旅遊，但高虹安也陪同前往，遭多名民進黨市議員質疑出國時機與必要性。新竹市消防局表示，竹市義消團隊去年獲得全國義消競技體能賽事亞軍，市府補助每名義消新台幣4萬元、共80人，分4梯次前往越南峴港旅遊6天，但高虹安只去22至25日。

義消團隊將搭乘長榮航空班機前往越南峴港，高虹安在早上7時40分許抵達桃園國際機場，對於記者詢問，這趟行程被形容為是豪華旅遊。高虹安回應表示，她沒有仔細查看行程，「但一個晚上好像是2500」，都是義消，大家平常很辛苦。

記者又問，動用到第二預備金是過往的慣例嗎。高虹安說，這是從之前市長包括林政則、許明財及林智堅都是用二備金來做，因為一開始並不知道義消是否會得獎，所以是得獎後才做這樣的安排，並不會預先在預算計畫當中，大家真的不用太放大檢視這件事，就是以鼓勵義消的心情來做。

高虹安指出，「如果不去的話又會被說我不重視義消」，她認為義消都是懷抱著開心的心情接受市府安排，「之前的市長都是坐商務艙」，但她今天是乘坐經濟艙，因為想說難得跟義消出國可以有多些時間相聚，晚上也安排跟30多名在地台商進行招商，「所以大家不用太放大檢視這件事」。

記者詢問，如何看待市議員質疑沒有相關招商人員只有市長。高虹安表示，「工策會的部分也有參加，其實大家不用太去緊張這件事情」，基本上先前越南台商也有到市府，這次只是進行回訪，禮貌性的回訪也是很重要的，隨後在幕僚人員的陪同下前往通關搭機。

團隊 越南 高虹安

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