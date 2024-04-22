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世客博世界館變縮小版總圖 最快年底開館

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

世界客家博覽會去年10月結束後，桃園市府拍板將展館「世界館」打造為數位圖書館，不過至今未見具體進度，民代質疑畫餅、動作太慢。市府昨回應，正進行可行性研究，初步規畫以虛實整合為方向，規畫2大特色，最快年底前可望開館試營運，成為「縮小版總圖」。

世客博去年10月閉幕前，市府宣布世界館將打造成數位圖書館和沉浸式的數位藝術展示館，至今逾半年尚無具體規畫，地方質疑桃園航空城公司因亞矽創自顧不暇、動作慢。

「根本還在畫餅。」議員彭俊豪說，地方期待區域性團書館殷切，發展智慧科技和數位藝術展示需要強大技術支持和系統建設，但審視目前進度無一具備，行動緩慢停滯，令人失望。

議員魏筠則質疑世界館權責混亂，她表示，科技圖書館業務隸屬教育局，客家局又將場館權利讓渡給航空城公司，若場館發生疏失誰負責。

市府回應，客家局已與航空城公司簽訂委託代辦採購協議書，由航空城公司「當房東」並負責世界館營運管理，1樓科技圖書館業務和3樓沉浸式展演空間，分由市立圖書館和智慧城鄉發展委員會著手規畫。

市圖館長施照輝表示，數位圖書館以虛實整合作為主軸，若爭取預算順利，後續設計、發包約需3個月，最快年底前可試營運。

圖書館 客家 航空城

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