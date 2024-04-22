竹市靜城2.0三箭齊發 嚴管改管車

車輛違規改裝排氣管，既是噪音來源又造成空汙，竹市環保局昨宣布推動升級版靜城專案2.0，以「主動強力稽查加重處分」、「全國首創車載式六合一智慧監測科技執法」、「提供改裝排氣管免費認證」三箭齊發，提高管制強度。

環保局表示，第一支箭將針對夜間時段晚上10時至隔日上午6時，或特定噪音管制區如學校、圖書館、醫療機構周界外50公尺內，進行機動車輛稽攔查，超過噪音管制標準者，將直接裁罰最高金額3600元。

第二支箭則透過智慧治理科技執法技術，同步提升軟硬體雙重量能，利用科技監控，提高篩選高噪音車輛的準確性，落實智慧治理；目前已經於光復路二段、中華路五段、竹光路、西濱路、明湖路及關東路上6處陳情熱點設置固定式聲音照相設備。

環保局說，市府去年12月打造2輛全國首創「車載式六合一」，利用廂型車執行「拍攝柴油車、拍攝機車、AI判煙、聲音照相、篩選改管、微感器」共6項噪音及空汙取締相關作業，已告發違反噪音管制法173件，開罰25萬2000元。

第三支箭是為輔導改管車主符合噪音管制標準，市府呼籲今年可以免費至環境部「替換用排氣管噪音檢驗資訊系統」平台進行登記，因為明年起中央新制規定，機車改裝使用非環境部認證的排氣管，除將受罰，車主也須「自費」至國家環境研究院認證的6家噪音實驗室檢測。