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汽機車未禮讓行人 桃園取締暴增

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市去年舉發交通違規件數多達166萬件，市府交通局解釋，違規數量增加主因是重要路口加強取締和大量設置科技執法。本報資料照片
桃園市去年舉發交通違規件數多達166萬件，市府交通局解釋，違規數量增加主因是重要路口加強取締和大量設置科技執法。本報資料照片

為擺脫行人地獄惡名，桃園市去年加強取締交通違規，舉發高達166萬件，平均每人0.72件，其中「未禮讓行人及減速慢行」汽車違規前年800件，增至去年5673件，成長超過6倍，機車前年517件，去年增為6181件，成長近11倍。市府交通局說，今年繼續執法，也持續工程改善和加強交安宣導。

交通局解釋，汽機車違規大增，主因是重要路口加強取締和大量設置科技執法所致；桃園市警局交通大隊長鄭文銘昨說，今年仍持續加強執法維護交通安全，警政署將補助1.6億元，讓桃市增設49處科技執法設備，地點仍為易肇事、易違規路口、都市寧靜區、校園周邊及危險駕車路段。

交通工程改善也是解決行人地獄重點。交通局長張新福表示，去年推動「人本交通135」，今年進化為「人本交通168」，改善項目包括退縮人行道、增加行人庇護島、綠舖人行道、轉角外推等，在學校周邊、公家機關、醫療院所及行人聚集場所增設行人專用或早開時相，預計今年底可累積完成100處行人專用時相及600處行人早開時相。

警政署統計，近5年來桃園市汽車違規案由58.37萬件成長至95.07萬件，成長率62.37%；機車由51.85萬件成長至68.9萬件，成長32.88%，兩者平均成長率達49.7%。

去年166萬件交通違規，汽車案占57.27%，其中，不依規定轉彎違規件數從前年8萬4128件增至去年12萬3459件，成長率高達46.75%；違規停車也從前年35萬1142件，增至去年40萬125件，成長率13.95%。

汽車闖紅燈前年9萬5629件增至去年10萬4927件，成長率9.72%；不依規定使用燈光則是少見負成長，由前年4萬2864件減為去年4萬2751件，成長率-0.26%。

機車違規案件占整體41.51%，其中，違規停車從前年14萬742件增至去年22萬8194件，數量第一，成長率62.14%也最高；違規案件第二到四名分別是超速、闖紅燈和不依規定轉彎。

人行道 成長率 行人地獄

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