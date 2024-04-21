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世客博世界館2特色打造「縮小版總圖」 最快年底開館

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
世客博世界館拍板打造為數位圖書館，市圖今表示最快年底可開館試營運。本報資料照片
世客博世界館拍板打造為數位圖書館，市圖今表示最快年底可開館試營運。本報資料照片

世界客家博覽會去年10月結束後，市府拍板將展館「世界館」打造為數位圖書館，不過至今未見具體進度，民代質疑事隔多時卻八字沒一撇，恐淪選舉口號。市府回應，正進行可行性研究，初步規畫以虛實整合為方向，規畫2大特色，最快年底前可望開館試營運，成為「縮小版總圖」。

世界客家博覽會展期達66天，去年10月閉幕前，市長張善政和議長邱奕勝、立委魯明哲等人前往展場會勘，宣布世界館後續用途將打造成「數位圖書館」和沉浸式的「數位藝術展示館」，讓附近民眾借閱書籍、閱覽影音資料，但事隔至今逾半年，市府尚未對外說明具體規畫，引發地方質疑。

「看不到任何實質進展，現實令人失望。」議員彭俊豪表示，地方對於區域性團書館有殷切期待，若未來圖書館發展智慧科技和數位藝術展示，必定需要強大技術支持和系統建設，包括數位化藏書、網路設施、用戶界面等，但審視目前進度無一具備，根本還在畫餅，對比半年前意氣風發，實際行動緩慢停滯，淪為廉價選舉口號。

議員魏筠也指，世界館目前權責混亂，科技圖書館業務隸屬教育局，客家局又將場館權利讓渡給航空城公司，若場館發生疏失誰來負責？另，目前機捷A19地區人口蓬勃發展，附近苦無活動中心舉辦活動，地方也希望場館能回饋給周遭里民使用，達到場館活化的效果。

市府回應，客家局已與航空城公司簽訂委託代辦採購協議書，由航空城公司「作為房東」，負責世界館營運管理事宜，1樓科技圖書館業務和3樓沈浸式展演空間，則分別由市立圖書館和智慧城鄉發展委員會著手規畫。

市圖館長施照輝表示，數位圖書館以虛實整合作為主軸，實體部分，因應當地民眾需求，數位圖書館將規畫為「縮小版總圖」，增加圖書和家具，打造良好閱讀空間；虛擬部分則加強打造數位服務，除自動借還書功能，也可能會設置「數位書櫃」，將書籍封面投影在螢幕上，民眾看到喜歡的書籍即可下載到手機或平板裡閱讀。

施照輝說，團隊明日將到場現勘，若爭取預算順利，後續設計、發包約需3個月，最快年底前就可試營運。

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