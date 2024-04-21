桃園去年取締「未禮讓行人」罰單數飆漲 汽車增6倍、機車11倍

內政部警政署統計，桃園市去年舉發交通違規件數多達166萬件，平均每人0.72件，其中「未禮讓行人及減速慢行」違規案件，汽車由從前年800件增至去年5673件，成長超過6倍，機車由前年517件增至去年6181件，成長近11倍。桃園市交通局解釋，違規數量增加主因是在重要路口加強取締和大量設置科技執法所致，今年除繼續執法，也會改善交通工程、加強交通安全宣導。

近5年桃園市違規數量，分別為110.86萬件、141.05萬件、137.75萬件、142.08萬件、166萬件，成長率達49.7％。5年來，汽車案件由58.37萬件成長至95.07萬件，成長率62.37％；機車由51.85萬件成長至68.9萬件，成長32.88％。

去年166萬件交通違規中，汽車案件占整體57.27％，其中，不依規定轉彎違規件數從前年8萬4128件增至去年12萬3459件，成長率高達46.75％；違規停車案件也從前年35萬1142件，增至去年40萬125件，成長率13.95％。

汽車闖紅燈違規案件從前年9萬5629件增至去年10萬4927件，成長率9.72％，超速違規案件從前年14萬2103件增至去年14萬3546件，成長率僅1.02％；不依規定使用燈光則是負成長，由前年4萬2864件增至去年4萬2751件，成長率為負0.26％。

至於機車違規案件占整體41.51％，其中，違規停車案件從前年14萬742件增至去年22萬8194件，成長率62.14％，爭道行駛違規案件從前年4萬4784件增至去年5萬7746件，成長率28.94％。機車違規案件第二到四名，則分別是超速11萬2636件、闖紅燈10萬3724、不依規定轉彎7萬9259件。