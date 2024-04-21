快訊

找青年組「蔣家軍」戰2026議員？ 蔣萬安：我心只有台北隊

張學友演唱會門票「全數售罄」 會再加場？主辦回應了

苗栗書記官疑過勞死 台東地院前院長「曾考上半年即離職」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園去年取締「未禮讓行人」罰單數飆漲 汽車增6倍、機車11倍

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市去年舉發交通違規件數多達166萬件，交通局解釋，違規數量增加主因是在重要路口加強取締和大量設置科技執法所致。本報資料照片
桃園市去年舉發交通違規件數多達166萬件，交通局解釋，違規數量增加主因是在重要路口加強取締和大量設置科技執法所致。本報資料照片

內政部警政署統計，桃園市去年舉發交通違規件數多達166萬件，平均每人0.72件，其中「未禮讓行人及減速慢行」違規案件，汽車由從前年800件增至去年5673件，成長超過6倍，機車由前年517件增至去年6181件，成長近11倍。桃園市交通局解釋，違規數量增加主因是在重要路口加強取締和大量設置科技執法所致，今年除繼續執法，也會改善交通工程、加強交通安全宣導。

近5年桃園市違規數量，分別為110.86萬件、141.05萬件、137.75萬件、142.08萬件、166萬件，成長率達49.7％。5年來，汽車案件由58.37萬件成長至95.07萬件，成長率62.37％；機車由51.85萬件成長至68.9萬件，成長32.88％。

去年166萬件交通違規中，汽車案件占整體57.27％，其中，不依規定轉彎違規件數從前年8萬4128件增至去年12萬3459件，成長率高達46.75％；違規停車案件也從前年35萬1142件，增至去年40萬125件，成長率13.95％。

汽車闖紅燈違規案件從前年9萬5629件增至去年10萬4927件，成長率9.72％，超速違規案件從前年14萬2103件增至去年14萬3546件，成長率僅1.02％；不依規定使用燈光則是負成長，由前年4萬2864件增至去年4萬2751件，成長率為負0.26％。

至於機車違規案件占整體41.51％，其中，違規停車案件從前年14萬742件增至去年22萬8194件，成長率62.14％，爭道行駛違規案件從前年4萬4784件增至去年5萬7746件，成長率28.94％。機車違規案件第二到四名，則分別是超速11萬2636件、闖紅燈10萬3724、不依規定轉彎7萬9259件。

交通違規 成長率 桃園

延伸閱讀

桃園5天停電8次 台電：無法預知是否再停電、持續做好設備維護

停電政治學 綠側翼酸張善政 桃市府一句話扣殺：有綠營政治人物附和？

影／鶯歌男騎士闖紅燈被撞飛腦震盪送醫 無照駕駛累犯加重罰鍰

對流雲系發展旺盛 大台北、桃園留意瞬間較大雨勢

相關新聞

桃園去年取締「未禮讓行人」罰單數飆漲 汽車增6倍、機車11倍

內政部警政署統計，桃園市去年舉發交通違規件數多達166萬件，平均每人0.72件，其中「未禮讓行人及減速慢行」違規案件，汽...

高虹安率義消出訪越南遭質疑 義消發聲了

新竹市長高虹安22日將與義消團隊出國到越南峴港考察四天，引來議員質疑此趟行程動用第二預備金，不符財政紀律、這次行程就是純...

中壢北富台社宅220戶啟動 青年老齡有福2028年完工

桃園市政府加速推動社會住宅興建，市府住宅發展處今天上午表示，中壢生活圈的北富台社會住宅興建計畫啟動，該社宅規畫興建3棟1...

兒童節禮物計次跳繩鋼絲外露 竹北市公所：僅3件通報

新竹縣竹北市公所兒童節時發放專業計次跳繩及一般跳繩給國小、幼兒園學童作為兒童節禮物，不過近來有學校公告指出，計次跳繩因繩...

林智堅新竹大車站計畫續推？議長促即刻停止 市府：6成議員提負面效益

新竹市前市長林智堅任內力推的「大車站計畫」到底要不要延續？民進黨新竹市議員劉康彥指出，他在這次臨時會提案大車站計畫續行，...

桃捷綠線加230億 爭取補助84％

桃園捷運綠線工程北段高架預訂4月底合龍接同樣高架的機場捷運A11坑口站，符合預期進度。不過，相關前瞻建設「錢坑」一直是市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。