中壢北富台社宅220戶啟動 青年老齡有福2028年完工

桃園市政府加速推動社會住宅興建，市府住宅發展處今天上午表示，中壢生活圈的北富台社會住宅興建計畫啟動，該社宅規畫興建3棟12層大樓，總共220戶，預計2028年完工，是中壢區第4處社會住宅，也是桃園市啟動的第22處社宅，未來並提供社福、公益等公共服務設施。

中壢區北富台社宅基地，位於中壢區中山東路3段331巷口，與中壢1號社宅距離不到1公里，該基地面積1730平方公尺（約525坪），規畫興建3 棟地下3層、地上12層220戶，有1至3房型，鄰近小學，適合小家庭的2房型佔42%，1房型及3房型各佔29%，公共服務設施包括150坪市民活動中心及300坪微型運動中心。

住宅處表示，因應桃園人口成長，持續啟動社宅興建計畫，北富台社宅為中壢區第4個社宅，中壢區其他社宅，包括中壢一號社宅957戶已自前年11月入住，中興巷公辦都更93戶今年3月27日取得使用執照、預計年底啟動招租，機捷A20站社宅347戶統包工程在今年1月決標、預計將於2027年完工，北富台社宅匜在本月16日決標、預計2028年完工，屆時中壢區社宅總戶數將達到1617戶以上，這些社宅座落位置極佳、交通便利，附近生活、教育、商業機能完善。

北富台社宅是中壢區繼中壢一號、中興巷公辦都更、A20機捷站社宅之後的第4處社會住宅，住宅處表示，統計市府規畫桃園社宅至今，自2024-2022年，總共已發包15處社宅4629戶、完工9處3407戶，去年至今年來也已發包7處社宅1487戶，預計2023-2030年將累計至少發包24處社宅5264戶、將完工21處社宅4489戶。