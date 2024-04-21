兒童節禮物計次跳繩鋼絲外露 竹北市公所：僅3件通報

新竹縣竹北市公所兒童節時發放專業計次跳繩及一般跳繩給國小、幼兒園學童作為兒童節禮物，不過近來有學校公告指出，計次跳繩因繩管破裂導致內部鐵絲突出，造成危險。對此竹北市公所表示，鋼絲外露僅3件回報，已請校方協助注意及告知瑕疵品可提供更換等訊息。未來將加強品質把關，保障學童使用安全。

竹北市公所為推廣運動，鼓勵學童養成運動習慣，今年兒童節準備專業計次跳繩做為國小學童兒童節禮物，繩長還能隨著身高不同收放，發放19間國小、共1萬9648位學生收到計次跳繩。而幼兒園學童共9770位學生，也收到一般版跳繩。

不過近來有不少家長在LINE社群討論，計次跳繩有多起鐵絲外露狀況。有家長指出，幫小朋友調整跳繩（長度）時，前端有一個黑色的塑膠頭是套在繩子的前端，黑色塑膠頭不小心拉掉了，確實會被外露的鐵絲刺到，且安親班的小朋友也有人被刺到。

也有家長說：「使用上沒問題，但前端本來就有一個黑色的安全套頭要套住」、「黑色安全套頭很容易調整長度時被拉掉，導致刺傷」。也有其他家長認為，「跳繩的立意良善，但有壞就換吧，孩子受傷就不好了」、「東西總是有良率，不要有受到傷害就好」。

嘉豐國小也公告，近日師長陸續發現竹北市公所贈送的兒童節禮物（計數跳繩）小朋友使用上出現繩子破洞，此跳繩會因繩管破裂導致內部鐵絲突出，容易造學生使用上的危險。校方已立即提醒小朋友將跳繩帶回家使用，校內僅使用一般跳繩，為避免發生意外受傷，感謝家長協助與配合。

嘉豐國小校長田世崇說明，因為校內老師發現使用跳繩時，有鐵絲外露狀況，不過僅是極少數，學生並沒有受傷，公告僅是宣導要大家注意。由於學校戶外活動空間小，校舍還在興建，因此才會建議小朋友將跳繩帶回家使用，市公所貼心為孩子準備兒童節禮物立意良好，讓孩子有過節的喜慶又有達到健康目的，學校也不會禁止校內使用該跳繩。