快訊

國民黨甲動變「假動」 表決能贏竟輸鐵桿支持者炸鍋

訂位要注意！「3大自助吃到飽品牌」一用餐時段少30分鐘 饕客嘆：溫水煮青蛙

今規模5.6地震花東國家級警報 氣象署：0403花蓮大地震應力轉移觸發

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兒童節禮物計次跳繩鋼絲外露 竹北市公所：僅3件通報

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
竹北市公所為推廣運動，鼓勵學童養成運動習慣，今年兒童節準備專業計次跳繩做為國小學童兒童節禮物。圖／取自竹北市公所官網
竹北市公所為推廣運動，鼓勵學童養成運動習慣，今年兒童節準備專業計次跳繩做為國小學童兒童節禮物。圖／取自竹北市公所官網

新竹縣竹北市公所兒童節時發放專業計次跳繩及一般跳繩給國小、幼兒園學童作為兒童節禮物，不過近來有學校公告指出，計次跳繩因繩管破裂導致內部鐵絲突出，造成危險。對此竹北市公所表示，鋼絲外露僅3件回報，已請校方協助注意及告知瑕疵品可提供更換等訊息。未來將加強品質把關，保障學童使用安全。

竹北市公所為推廣運動，鼓勵學童養成運動習慣，今年兒童節準備專業計次跳繩做為國小學童兒童節禮物，繩長還能隨著身高不同收放，發放19間國小、共1萬9648位學生收到計次跳繩。而幼兒園學童共9770位學生，也收到一般版跳繩。

不過近來有不少家長在LINE社群討論，計次跳繩有多起鐵絲外露狀況。有家長指出，幫小朋友調整跳繩（長度）時，前端有一個黑色的塑膠頭是套在繩子的前端，黑色塑膠頭不小心拉掉了，確實會被外露的鐵絲刺到，且安親班的小朋友也有人被刺到。

也有家長說：「使用上沒問題，但前端本來就有一個黑色的安全套頭要套住」、「黑色安全套頭很容易調整長度時被拉掉，導致刺傷」。也有其他家長認為，「跳繩的立意良善，但有壞就換吧，孩子受傷就不好了」、「東西總是有良率，不要有受到傷害就好」。

嘉豐國小也公告，近日師長陸續發現竹北市公所贈送的兒童節禮物（計數跳繩）小朋友使用上出現繩子破洞，此跳繩會因繩管破裂導致內部鐵絲突出，容易造學生使用上的危險。校方已立即提醒小朋友將跳繩帶回家使用，校內僅使用一般跳繩，為避免發生意外受傷，感謝家長協助與配合。

嘉豐國小校長田世崇說明，因為校內老師發現使用跳繩時，有鐵絲外露狀況，不過僅是極少數，學生並沒有受傷，公告僅是宣導要大家注意。由於學校戶外活動空間小，校舍還在興建，因此才會建議小朋友將跳繩帶回家使用，市公所貼心為孩子準備兒童節禮物立意良好，讓孩子有過節的喜慶又有達到健康目的，學校也不會禁止校內使用該跳繩。

竹北市公所表示，今年度兒童節禮物跳繩發出份數幼兒園專用跳繩約1萬份、國小計數跳繩約2萬份，有關計次跳繩鋼絲外露問題，目前僅3件。經與學校了解，校方回應該公告為預防性措施；市公所亦主動與各校瞭解學童使用情形，學校均回覆並未有相同情事，但市公所仍請校方協助注意及告知瑕疵品可提供更換等訊息。未來將加強品質把關，以保障學童使用安全。

嘉豐國小公告，近日師長陸續發現竹北市公所贈送的兒童節禮物（計數跳繩）小朋友使用上出現繩子破洞，此跳繩會因繩管破裂導致內部鐵絲突出，容易造學生使用上的危險。圖／民眾提供
嘉豐國小公告，近日師長陸續發現竹北市公所贈送的兒童節禮物（計數跳繩）小朋友使用上出現繩子破洞，此跳繩會因繩管破裂導致內部鐵絲突出，容易造學生使用上的危險。圖／民眾提供
近來有不少家長在LINE社群討論，計次跳繩有多起鐵絲外露狀況。圖／民眾提供
近來有不少家長在LINE社群討論，計次跳繩有多起鐵絲外露狀況。圖／民眾提供
家長指出，計次跳繩黑色安全套頭很容易調整長度時被拉掉，導致刺傷。圖／民眾提供
家長指出，計次跳繩黑色安全套頭很容易調整長度時被拉掉，導致刺傷。圖／民眾提供

兒童節 北市 禮物

延伸閱讀

竹北街道傳糞臭居民學童作嘔 盼全面移植75棵蘋婆樹

高雄兒童節連假湧現出遊潮 市區住房率7成以上

德德發兒時萌照逾10萬讚 鄭運鵬貼「正太照」參戰反遭冷回：加油

今年清明與兒童節都4月4日 今天還爽放兒童節有原因

相關新聞

林智堅新竹大車站計畫續推？議長促即刻停止 市府：6成議員提負面效益

新竹市前市長林智堅任內力推的「大車站計畫」到底要不要延續？民進黨新竹市議員劉康彥指出，他在這次臨時會提案大車站計畫續行，...

兒童節禮物計次跳繩鋼絲外露 竹北市公所：僅3件通報

新竹縣竹北市公所兒童節時發放專業計次跳繩及一般跳繩給國小、幼兒園學童作為兒童節禮物，不過近來有學校公告指出，計次跳繩因繩...

桃捷綠線加230億 爭取補助84％

桃園捷運綠線工程北段高架預訂4月底合龍接同樣高架的機場捷運A11坑口站，符合預期進度。不過，相關前瞻建設「錢坑」一直是市...

囤房稅2.0 桃園估少5千萬稅收

囤房稅2.0今年7月實施、明年5月開徵，非自用住宅稅率將調高到2%至4.8%，差別稅率由各縣市訂定，地方關切修訂進度。桃...

愛在桐花祭 苗栗36對佳偶結良緣

苗栗客家桐花婚禮昨天在三義西湖渡假村舉行，現場桐花雪白盛開，增添浪漫氣息。縣長鍾東錦、陳美琦夫婦以「主婚人」身分，和與會...

新竹動物園新老虎 命名睏寶

新竹市立動物園昨天下午與財團法人莊福文化教育基金會附設動物園（六福村）簽約締結為姐妹園，未來將強化醫療、照養與專業人才培...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。